De zondag is regenachtig begonnen in Spa, waar de F1 Grand Prix van België zondag om 15:00 uur gaat beginnen. De kans dat de coureurs rekening moeten gaan houden met regen is groot. Lando Norris en Oscar Piastri starten vanaf de eerste startrij, met Max Verstappen die naast Charles Leclerc vanaf P4 begint. Volg hier alle ontwikkelingen.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd