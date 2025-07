Red Bull-teambaas Laurent Mekies blikt terug op een lastig rondje voor Max Verstappen tijdens de kwalificatie. De Fransman wijst daarnaast op de aangepaste afstelling van de RB21 van de Nederlander, waardoor er kansen liggen voor een mogelijke regenrace op zondag.

Het Oostenrijkse team start voor het eerst in lange tijd een Grand Prix met twee wagens in de top tien. Verstappen wist uiteindelijk niet verder te komen dan P4, maar zag teamgenoot Yuki Tsunoda op P7 eindigen. Diverse weerberichten wijzen op een mogelijke regenrace en met het oog daarop is de afstelling na de sprintrace aangepast.

Lastige kwalificatie

Bij Viaplay blikt de teambaas terug op de kwalificatie: "Het was lastig. Het is frustrerend om de derde plek aan Charles [Leclerc] te verliezen op een paar duizendsten. Het rondje was wat lastiger vergeleken met eerder in de kwalificatie. We zitten nu op dat gat van twee à drie tienden, maar dat is wel waar we op dit moment staan. Laten we kijken of we morgen nog kunnen knokken."

Keuze voor wijziging afstelling gaat Verstappen helpen tijdens race

Op de vraag of de keuze voor de aangepaste afstelling bedoeld was voor de race van zondag, reageert Mekies: "Dat vertellen we je wel na de race, maar het klopt. Vanochtend werkte het goed om erg agressief te zijn met de neerwaartse druk, die minimaal was. Dat was een groot risico. Max deed het fantastisch door de McLarens achter zich te houden, maar morgen is er ook kans op regen. Daarom moesten we wat downforce toevoegen aan de wagen." Mekies benadrukt dan ook: "Dat gaat ons morgen helpen."

