Lando Norris moest genoegen nemen met de derde finishpositie in de Sprint voor de F1 Grand Prix van België. De McLaren-coureur is een puntje kwijtgeraakt op teamgenoot Oscar Piastri. Hij legt uit waar de papajakleurige bolides de verkorte race verloren ten opzichte van de uiteindelijke winnaar Max Verstappen.

Piastri had zich als snelste gekwalificeerd en mocht vanaf de pole position beginnen. Ondanks dat Verstappen niet lekker uit La Source kwam, wist de Nederlander toch de kampioenschapsleider voorbij te gaan voor Les Combes. Verstappen gaf de leiding niet meer uit handen en won. Achter hem en Piastri zat Norris een beetje vast op de derde stek. Hij moest de positie tijdens de openingsronde uit handen geven aan Charles Leclerc, maar het duurde niet lang voordat hij de Ferrari weer voorbij was gegaan. Maar Verstappen en Piastri inhalen lukte niet.

Norris zat vast achter Piastri

"Ja, er gebeurde niet veel", vertelde Norris na een verkorte race met relatief weinig drama. "De start was best leuk, toen ik moest proberen Charles weer in te halen. Misschien had ik mezelf iets beter kunnen positioneren. Maar het was lastig om langs Max te komen. Max reed een goede race. En ik had niemand in kunnen halen, als Oscar niet eerst langs Max zou komen. Dus ik kon weinig doen op een dag als deze. Ik kijk vooral uit naar morgen."

De Brit vervolgde: "Ik hoopte dat er een beetje gevochten zou worden, maar de Red Bull is gewoon te snel op het rechte stuk, waardoor wij het gat niet genoeg kunnen dichten. Misschien dat we dat veranderingen aan de afstelling moeten doen voor de kwalificatie, maar dat gaan we nog evalueren. We gaan zien wat we kunnen doen."

