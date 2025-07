Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft met het vertrek van Christian Horner toch wel zijn sportieve 'aartsvijand' verloren. Het duo lag de afgelopen jaren regelmatig met elkaar overhoop en deelde vaak sneertjes uit.

Ook voor Wolff kwam het vertrek van de voormalig teambaas van Red Bull als een behoorlijke verrassing. De Oostenrijker heeft, vooral in 2021, veel strubbelingen met Horner uitgevochten. Die conflicten gingen overigens altijd over de bescherming van zijn team. Met Laurent Mekies aan het roer van Red Bull hoeven die verhitte gesprekken niet verwacht te worden.

Artikel gaat verder onder video

Horner was goed voor entertainment

Tegenover Sky Sports F1 legt Wolff uit: "Hij was iemand die controversieel was, polariserend en niet echt van de zachte hand. Dat was goed voor de entertainmentfactor. Vanuit dat perspectief gaat hij erg gemist worden." Toch heeft Wolff ook het nodige respect voor Horner: de Engelsman is uitermate succesvol geweest. "Zijn cv spreekt voor zichzelf." Wolff heeft nog geen contact opgenomen met Horner, zo vertelt hij: "Nog niet, ik vond dat niet helemaal gepast, maar ik ga dat zeker nog wel doen."

Gerelateerd