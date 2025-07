Het was een drukte van jewelste tijdens de mediadag op Spa-Francorchamps in de motorhome van Max Verstappen, waar hij vragen kreeg over Christian Horner én natuurlijk ook over zijn toekomst. GPFans-verslaggever Jan Bolscher denkt het na afloop van de donderdag zeker te weten: Verstappen blijft bij Red Bull.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Na het vertrek van Christian Horner, werden de geruchten nóg heviger. Op de donderdag in België werd er natuurlijk veel gesproken over wat er allemaal aan de hand is binnen Red Bull. Zijn er dingen veranderd?

Verstappen blijft bij Red Bull

Voor het eerst in lange tijd had Verstappen het echter weer eens over zijn toekomst bij Red Bull. Hij zei onder meer altijd het doel gehad te hebben om bij 'zijn' Red Bull af te sluiten en sprak ook over zaken als verbeteringen voor volgend jaar en de toekomst van het team. Na afloop van de enerverende dag spreekt GPFans-verslaggever Brian van Hinthum samen met Boslcher over wat er allemaal gebeurde in de motorhome van Red Bull: "Die blijft, denk ik", zo begint Bolscher. "Dat werd volgens mij vandaag heel duidelijk. Voor het eerst sinds die hele Europese tour had hij het over volgend jaar en dat hij hoopt dat de auto volgend jaar beter is. Hij sprak ineens uit dat zijn doel altijd is geweest om zijn carrière bij Red Bull af te maken."

Sardinië met Wolff

Hij vervolgt: "Daarnaast zei Toto Wolff ineens dat zijn doel is om Kimi en George verder te gaan. Ik denk dat er toch iets gaande is met dat Horner eruit is gegaan, dat dat in kamp Verstappen goed bevallen is en dat hij in Sardinië even aangeklopt heeft bij Wolff dat hij blijft. Dat je daar toevallig bent zou heel vreemd zijn. Voor mij werd vandaag heel duidelijk dat hij niet weg wil bij Red Bull. Hij zei net niks eigenlijk, maar liet heel duidelijk doorschemeren: ik ben hier volgend jaar nog."

