Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat er toch wel wat te doen was over zijn uitstapje naar Sardinië afgelopen week. De geruchten deden de ronde dat Verstappen daar mogelijk een deal zou afronden met Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar in België verklaart de viervoudig kampioen zijn boottocht.

Enkele fans op social media zagen vorige week de superjacht van Verstappen aanmeren in Sardinië. De boot van Mercedes-teambaas Wolff was echter in dezelfde haven gespot. De afgelopen maanden gaan de geruchten over een mogelijke transfer en op social media werd aangekondigd dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn. Toch is niets minder waar en heeft Verstappen inmiddels zijn toekomst toegelicht.

Artikel gaat verder onder video

Met vrienden en familie aan het zwemmen

Dat er in Sardinië mogelijk is gesproken over de toekomst, kan niet worden uitgesloten. Verstappen houdt in België echter de kaken stijf op elkaar over enig contact met Wolff. Wat deed Verstappen dan wel in Sardinië? Tegenover onder andere GPFans legt de viervoudig kampioen uit: "Ik was op dat moment lekker aan het zwemmen in de oceaan. Dat soort dingen [geruchten red.] interesseren mij eigenlijk niet. Ik was gewoon op vakantie met vrienden en familie. Als er andere mensen daar op dat moment ook zijn, dat kan gebeuren."

