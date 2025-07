Max Verstappen probeert Red Bull Racing te blijven motiveren en ondersteunen, terwijl het team het sinds eind vorig decennium niet zo lastig heeft gemaakt. De viervoudig wereldkampioen geeft toe dat het niet altijd even gemakkelijk is, maar legt uit waarom boos doen ook niet helpt.

McLaren is oppermachtig tijdens het F1-seizoen van 2025. Oscar Piastri en Lando Norris hebben driekwart van de tot nu toe verreden Grands Prix gewonnen en het team uit Woking heeft een enorme voorsprong op Ferrari en Mercedes in het constructeurskampioenschap. Red Bull is ondertussen gezakt naar de vierde stek in de puntenstand. Voor Verstappen is het niet alleen een uitdaging om wedstrijden te winnen, maar ook om überhaupt op het podium te finishen. Met de tweede Red Bull gaat het al helemaal voor geen meter. Yuki Tsunoda is al vijf races achter elkaar niet in de punten gefinisht, de slechtste reeks van resultaten voor een Red Bull-coureur sinds 2008.

Verstappen wil motiveren en ondersteunen

"Als ik ergens boos over word en zij horen dat ik boos ben over dingen, dan doet dat ook iets met hen", legde Verstappen uit tegenover The Athletic. "Ze hadden dan zoiets van: 'O, Max is kwaad, dus we kunnen hem nu niet benaderen.' Of ze raken ook een beetje gespannen. Wat je moet proberen, is te motiveren en ondersteunen, wat niet altijd even gemakkelijk is, wanneer je als team gedomineerd hebt en je vervolgens een beetje terugzakt."

Vraagteken boven pikorde van 2026

De nieuwe technische reglementen zorgen voor onzekerheden over de pikorde en het is niet te voorspellen welk team de beste papieren zal hebben. Verstappen vervolgde: "Het is voor iedereen een groot vraagteken. Voor mezelf hoop ik maar gewoon dat ik bij het juiste team zit en... Ik wil niet zeggen dat het met geluk te maken heeft, maar op een bepaalde manier komt er toch geluk bij kijken. Als je namelijk een goede coureur [in het midden- of achterveld] bent en je team heeft het plotseling goed voor elkaar, dan weet je dat je de kans hebt om te winnen. Zo werkt het in de Formule 1."

