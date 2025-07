Dit is hoe het puntensysteem werkt in F1 en hoe het door de jaren heen is veranderd

Ben je nog niet helemaal bekend met de Formule 1, maar ben je een nieuwe fan die graag meer wil leren? Dan wil je vast weten hoe de wereldkampioenschappen bij de coureurs en bij de constructeurs bepaald worden. GPFans legt het uit.

Elke team heeft twee coureurs en tijdens elke Sprint en Grand Prix op de F1-kalender proberen alle 20 coureurs - vanaf 2026 zijn het er 22 - in de top tien te finishen en zoveel mogelijk punten te scoren. Logischerwijs is de wereldkampioen de coureur die de meeste punten heeft verzameld aan het einde van het seizoen. Coureurs scoren niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun teams. Het team met het hoogste aantal punten in totaal, dus beide coureurs bij elkaar opgeteld, is de constructeurskampioen. Eindigen deelnemers op hetzelfde aantal punten, dan wordt er gekeken naar wie de meeste overwinningen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Huidige puntensysteem

Alleen de coureurs in de top tien scoren punten - met de winnaar die 25 punten krijgt, de tweede plaats levert 18 punten op, en de derde plaats 15 punten. Het wordt zo steeds minder tot aan de tiende stek, wat één puntje oplevert. De coureurs buiten de top tien scoren dus geen punten. Tussen 2019 en 2024 kon er ook nog een extra punt worden verdiend, als je in de top tien finishte met de snelste ronde achter je naam.

Als een race voor 75 procent van de geplande afstand of verder wordt afgelegd, dan worden de volle punten uitgedeeld. Het kan natuurlijk zijn dat een Grand Prix vroegtijdig wordt beëindigd door de rode vlaggen, bijvoorbeeld door slecht weer of een zware crash. Afhankelijk van hoeveel kilometers van de geplande afstand verreden kunnen worden, wordt het puntensysteem aangepast. Er moeten tenminste twee ronden onder groen worden gedaan om punten überhaupt uit te delen. Deze regelwijziging werd na de controversiële Grand Prix van België van 2021 geïntroduceerd.

Formule 1 WK-stand 2025

Positie Punten bij 75% of meer Punten bij 50 tot 75% Punten bij 25 tot 50% Punten bij twee ronden tot 25% 1 25 19 13 6 2 18 14 10 4 3 15 12 8 3 4 12 9 6 2 5 10 8 5 1 6 8 6 4 – 7 6 5 3 – 8 4 3 2 – 9 2 2 1 – 10 1 1 – –

Puntensysteem in de Sprint

De Sprint werd in 2021 geïntroduceerd. Sindsdien zijn er zes Grand Prix-weekenden waarin er een Sprint wordt verreden. Het is een verkorte race van 100 kilometer, wat vaak 25 à 35 minuten duurt, op de zaterdag. Er worden punten uitgedeeld aan de top acht.

Formule 1 WK-stand 2025

Positie Punten 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1

Oude puntensystemen

De Formule 1 bestaat al sinds 1950 en er zijn door de jaren heen verschillende puntensystemen gebruikt.

Formule 1 WK-stand 2025

Positie Punten 1950-1959 Punten 1960* Punten 1961-1990 Punten 1991-2002 Punten 2003-2009 Punten 2019-2024 1 8 8 9 10 10 25 2 6 6 6 6 8 18 3 4 4 4 4 6 15 4 3 3 3 3 5 12 5 2 2 2 2 4 10 6 – 1 1 1 3 8 7 – – – – 2 6 8 – – – – 1 4 9 – – – – – 2 10 – – – – – 1 Snelste ronde 1 – – – – 1

*In het constructeurskampioenschap werd het systeem van 1960 ook nog in 1961 gebruikt.

Gerelateerd