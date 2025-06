Max Verstappen heeft niets positiefs te melden over zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens de Nederlander ging de auto werkelijk voor geen meter en kon het op zondag wel eens een lange middag worden.

Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende voor de Grand Prix van Oostenrijk, nadat hij zijn laatste snelle ronde af moest breken door een ongelukkig getimede gele vlag. Na afloop laat de viervoudig wereldkampioen weten daar niet wakker van te liggen, maar zich vooral zorgen te maken over hoe zijn auto presteerde. Red Bull Racing liet weten dat als hij die snelle ronde af had kunnen maken Verstappen waarschijnlijk derde zou zijn geworden, maar volgens de Limburger was de achterstand op de rondetijd van Lando Norris dan ook "dramatisch groot" geweest.

Artikel gaat verder onder video

Geen balans in de auto

"Die laatste ronde is pure pech, maar het ging de hele kwalificatie natuurlijk voor geen meter", vertelt Verstappen na afloop tegenover Viaplay. "Het was heel lastig. Ik had totaal geen balans in de auto en in geen enkele bocht. Het was niet fijn om erin te rijden. Ik denk dat als ik de onboardbeelden van mijn vader van vandaag bekijk [tijdens zijn rally-race], dat we op dezelfde manier door de bocht gaan. Ik had een handrem nodig", lacht hij. "Tot aan de kwalificatie waren we niet snel genoeg, maar het was niet zó slecht. Tijdens de kwalificatie werkte ineens helemaal niks."

Dramatisch grote achterstand

Als Verstappen erop wordt gewezen dat zijn laatste snelle ronde waarschijnlijk goed zou zijn geweest voor de derde startplaats, klinkt het: "Ja, maar wel op vijf of zes tiende. Dus dat maakt allemaal niks uit. Ik kijk alleen maar naar de eerste plek en dan sta je er nog steeds vijf of zes tienden achter. Dat is dramatisch veel. Wat een drama. Ik denk dat het morgen ook niet sterk genoeg is. Zeker niet ten opzichte van McLaren. Dat is een ander niveau. Ten opzichte van Ferrari en Mercedes, geen idee. Als de balans hetzelfde is als vandaag, denk ik niet dat er veel inzit. Dan wordt het een hele lange dag."

