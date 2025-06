Lando Norris heeft met groot machtsvertoon pole position gepakt voor de Grand Prix van Oostenrijk. De McLaren-coureur liet de nummer twee, Charles Leclerc, maar liefst een halve seconde achter zich.

Lando Norris kent vooralsnog een uitstekend weekend in Oostenrijk. De McLaren lijkt op rails te liggen op de Red Bull Ring en de nummer twee in het wereldkampioenschap heeft voor het eerst in een aantal weken een foutloze zaterdag afgewerkt. De Brit was in alle drie de kwalificatiesessies het snelst en noteerde in Q3 zelfs een 1:03.971. Daarmee was hij ruim een halve seconde sneller dan Charles Leclerc en teammaat Oscar Piastri.

Monsterronde van Norris in Oostenrijk

"Het was een goede ronde, absoluut", klinkt het na afloop met een grote grijns. "Mijn eerste ronde in Q3 was goed, maar ik wist dat ik op een aantal plekken nog tijd kon winnen. Dat heb ik gedaan. Ik deed wat ik bedacht had. Als iets gaat zoals ik het bedacht had, word ik daar blij van. Het was een goede dag. Een goed weekend tot nu toe. Ik ben ontzettend blij, maar het seizoen duurt nog lang."

Norris vervolgt: "Ik ben blij met dit moment, vooral omdat de kwalificaties de afgelopen tijd zwaar voor mij zijn geweest. Morgen wordt een lange dag. Ik ben blij met mijzelf, maar ik wil mijzelf keer op keer aan mijzelf bewijzen, dus hopelijk is dit nog maar het begin."

