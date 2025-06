Dr. Helmut Marko heeft in de lobby van het Schlossberghotel in Graz zijn eigen kamer, waar twee helmen staan van de wereldkampioenen van Red Bull Racing. Sebastian Vettel heeft veel aan Marko te danken en schonk hem een kampioenschapshelm. Ook Max Verstappen gaf een helm cadeau, voorzien van een boodschap over de titanenstrijd in 2021.

Fans van Lewis Hamilton en die van Verstappen zullen ongetwijfeld verschillend terugkijken op het seizoen 2021, maar waar beide kampen het waarschijnlijk over eens kunnen zijn, is dat het een van de meest memorabele seizoenen uit de geschiedenis van de sport was. Verstappen en Hamilton streden het hele jaar fel met elkaar, waarbij het er soms ook hard aan toe ging. Op het thuiscircuit van de zevenvoudig wereldkampioen vond in 2021 de eerste echt grote klapper plaats.

Crash op Silverstone

De sprintrace werd op zaterdag nog gewonnen door Verstappen, en Hamilton was er die zondag alles aan gelegen om de Grand Prix-overwinning voor eigen publiek binnen te halen. Daarvoor moest hij echter wel afrekenen met Verstappen, die in de openingsronde alles gaf om de Brit voor te blijven. In Copse Corner kwamen de twee elkaar tegen, waarbij Hamilton zijn Nederlandse rivaal van de baan drukte. Verstappen crashte met een impact van 51G in de bandenstapels en kon pas na een bezoek aan het ziekenhuis laten weten dat het goed met hem ging. Ondertussen vierde Hamilton, ondanks een tijdstraf van tien seconden, de overwinning.

Geschenk aan Marko

De helm die Verstappen aan Marko schonk, dateert dan ook uit 2021. Hoewel dat seizoen voor Verstappen vele hoogtepunten kende, staat er een tekst op de helm die verwijst naar de race in Groot-Brittannië: "Zelfs de crash in Silverstone kon ons niet beletten het wereldkampioenschap te winnen!"

De helmen van Vettel en Verstappen, na hun eerste titeljaren, hebben mooi plekje gekregen in het 'kunsthotel' van Helmut Marko.



De boodschap van Verstappen luidt: 'Zelfs de crash in Silverstone kon ons niet beletten het wereldkampioenschap te winnen!'



📎https://t.co/wKxPCkGSVd pic.twitter.com/xaNqHl3rK4 — Erik van Haren (@ErikvHaren) June 28, 2025

