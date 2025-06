Het is vanaf 17:00 uur tijd voor de tweede vrije training van dit weekend. In de eerste training was George Russell de snelste man van het hele stel, terwijl ook Max Verstappen uitstekend voor de dag kwam. Wie komt in de tweede training bovendrijven en neemt een goed gevoel mee richting de zaterdag? Mis niks van de tweede vrije training

LIVE | Tweede vrije training Oostenrijk Sorteer op: Laatste Oudste Huidige top tien Norris; Piastri; Verstappen; Stroll; Leclerc; Russell; Tsunoda; Bortoleto; Alonso; Hamilton Kwartiertje te gaan nog De meeste coureurs gaan weer het circuit op om te rijden, waarbij velen bezig zijn met longrun. McLaren-paar klapt er overheen De papayagekleurde bolides hebben inmiddels ook de softs onder de wagen liggen en gaan naar P1 en P2. Norris voorop met een 1:04.580. Russell de snelste De Britse coureur - weliswaar met de softs - rijdt een 1:05.229 op de klokken. Hindermomentje Hamilton De zevenvoudig wereldkampioen reed in de weg bij Antonelli en verontschuldigt zich meteen op de boardradio, de Brit kon hem niet zien. Desalniettemin heeft de wedstrijdleiding het moment genoteerd en wordt ernaar gekeken. Momentje voor Leclerc! De Ferrari-coureur raakt zijn wagen even kwijt en gaat een potje gras-/grindmaaien. Voorlopig is het nog allerminst een gelukkig weekend voor het team van Ferrari. Daar komt ook Max De Nederlander was als enige nog niet op het asfalt geweest. Nu wel, dus. Hij rijdt zojuist naar buiten. Verstappen nog binnen De meeste coureurs zijn inmiddels op de baan en hebben meters weten te maken. Max Verstappen staat nog altijd in de garage van Red Bull. Daar is Norris! De Britse coureur heeft natuurlijk wat in te halen: tijdens VT1 was hij niet paraat - daar Alex Dunne hem verving - en dus moet hij zijn meters nu maken. Hij zet zijn McLaren op de mediums op P1. Piastri duikt er onderdoor Piastri duikt nu op de harde band onder de tijd van Antonelli door en rijdt een 1:06.129 op de klokken. Eerste tijden stromen binnen De eerste tijden druppelen binnen. De coureurs zijn allemaal op verschillende banden naar buiten: zowel de harde als de medium compound wordt gebruikt in het eerste deel van deze training. Kimi Antonelli is na de eerste runs de snelste op medium met een 1:06.202. Lawson klaagt over problemen Iets met zijn stuurtje zou niet in orde zijn. Zijn auto zou naar rechts sturen zonder dat hij dat wil, daar is iets niet helemaal in de haak. We zijn onderweg! Tijd voor de tweede sessie van vandaag: Colapinto is de eerste rijder die naar buiten gaat. VT2 vanaf 17:00 uur Goedemiddag allemaal en welkom in het liveblog voor de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Om 17:00 uur gaat het licht op groen voor de tweede sessie, nadat George Russell de snelste was in de eerste training, vlak voor de neus van Max Verstappen. Wie komt er bovendrijven in VT2?

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd