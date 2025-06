Verstappen nuchter over updates: "We verkleinen het gat, maar anderen ook"

Max Verstappen kijkt uit naar de upgrades die Red Bull dit weekend in Oostenrijk meeneemt. Het team heeft volgens hem hard gewerkt om de nieuwe onderdelen op tijd klaar te krijgen.

"Ja, hopelijk leveren ze wat extra performance op. Het team heeft hard gewerkt om deze onderdelen op tijd klaar te krijgen", begint de Nederlander. Verstappen is dan ook blij met iedere verbetering. "Natuurlijk ben ik heel blij dat we hier een update hebben. Elke stap voorwaarts helpt ons om competitiever te zijn en hopelijk het gat een beetje te verkleinen", legt hij uit.

Concurrentie zit niet stil

Toch blijft het spannend, want ook de concurrentie zit niet stil. "Tegelijkertijd weten we dat andere teams gedurende het jaar ook onderdelen meenemen, dus we moeten gewoon hard blijven werken en proberen dat gat steeds verder te dichten," aldus Verstappen. Het is dus afwachten wat we zullen zien van deze nieuwe updates aan de auto. Morgen zullen we de RB21 voor het eerst zien tijdens de eerste vrije training om 13.30 uur.

