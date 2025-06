Ralf Schumacher gaat ervan uit dat McLaren zich vanaf nu volledig zal richten op Oscar Piastri in de strijd om de wereldtitel. Hoewel het papaja-oranje team zich officieel niet wil branden aan het aanwijzen van een nummer één-coureur, vermoedt de Duitser bij Sky Deutschland dat die keuze achter de schermen allang is gemaakt.

Lando Norris heeft momenteel slechts 22 punten minder dan zijn teamgenoot en is dus nog volop in de race. Toch is de Brit af en toe betrokken bij foutjes die Piastri juist níét maakt. In Canada botste Norris op de achterkant van Piastri, die desondanks zijn race nog kon uitrijden. Norris stak direct de hand in eigen boezem, maar volgens Schumacher heeft hij daarmee zijn titelkansen al verspeeld.

McLaren heeft nummer één-coureur aangewezen

"Ik geloof dat intern is besloten dat Piastri dé man is waarop het team zich richt voor het wereldkampioenschap. Lando laat te veel zwaktes zien en maakt te veel fouten, waaronder zijn zinloze botsing met Oscar in Canada," aldus Schumacher over Norris’ vorm. Toch heeft hij ook een compliment over: "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en excuses aangeboden aan zijn teamgenoot en aan McLaren als geheel. Dat toont wat voor een geweldig mens hij is." Maar daar plaatst hij direct een kanttekening bij: "Het helpt echter niets, want geweldige mensen winnen zelden titels."

Racepace Norris prima

De racepace van Norris leek overigens beter dan die van zijn teamgenoot, maar het mentale aspect blijft volgens Schumacher een struikelblok. "Je moet hem één ding nageven: in de race was hij opnieuw sneller dan Piastri. Hij slaagde er niet in tijdens de kwalificatie, maar in de race kwam hij dichterbij en reed hij gewoon beter. Hij heeft nog steeds de snelheid, zeker in de race. Norris heeft een verfijnd gevoel voor bandenslijtage. In de tijd van Alain Prost zou je hem ‘de professor’ hebben genoemd. Het enige probleem zit in Lando’s hoofd," besluit Schumacher.

