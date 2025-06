Brad Pitt heeft een privétest verreden voor het Formule 1-team van McLaren, slechts enkele dagen voor de wereldwijde première van de film F1: The Movie. Dat hebben meerdere media inmiddels bevestigd.

De gloednieuwe en veel geanticipeerde film F1: The Movie verschijnt volgende week op het grote witte doek. Brad Pitt vertolkt de hoofdrol in deze productie en speelt het personage Sonny Hayes: een gepensioneerde coureur die een comeback maakt in de Formule 1. Het idee van de film is om een breder publiek aan te trekken voor de sport, iets wat Netflix met de serie Drive to Survive inmiddels al enkele jaren succesvol doet.

Brad Pitt in de film F1L: The Movie

Pitt is de afgelopen jaren regelmatig aanwezig geweest in de paddock. Zowel om scenés voor de film te schieten, en simpelweg om als liefhebber van de sport aanwezig te zijn. De 61-jarige acteur is voor de film meerdere keren achter het stuur van een aangepaste Formule 2-auto gekropen. Alhoewel de scènes zijn gedraaid om echte circuits en met de echte Formule 1-coureurs, reed hij dus nog nooit niet in een daadwerkelijke Formule 1-wagen.

Formule 1-test Brad Pitt

Daar is nu verandering in gekomen. Verschillende bronnen hebben inmiddels bevestigd dat Pitt donderdag een privétest voor het Formule 1-team van McLaren heeft afgewerkt op het Circuit of The Americas in Austin, Texas. Hij zou gereden hebben in de MCL60, de McLaren van het 2023-seizoen. De formatie zelf postte ook al een hint op social media. Op een foto was een racepak te zien met de initialen 'BP'.

