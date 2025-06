Kelly Piquet heeft in positieve zin voor verbazing gezorgd bij haar volgers op social media met een aantal kiekjes. Ook Max Verstappen maakt indruk, maar om een hele andere reden.

Kelly Piquet is begin mei bevallen van dochtertje Lily, haar eerste kindje samen met Max Verstappen. De Braziliaanse zelf is niet voor het eerst moeder geworden. Samen met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat zijn zij de trotste ouders van Penelope. Voor Verstappen was het de eerste keer dat hij vader werd, al is hij al een aantal jaar de bonusvader van zijn stiefdochter. Piquet geeft via social media regelmatig updates en heeft zodoende ook eerder al laten weten dat alles goed is verlopen tijdens de bevalling.

Fans verbazen zich over uiterlijk Kelly Piquet

Op woensdag postte ze een aantal kiekjes van haarzelf, en daarmee heeft ze bij haar volgers voor verbazing gezorgd. De comments stromen vol met reacties van mensen die onder de indruk zijn van hoe fit Piquet er alweer uit ziet, zo vlak na haar bevalling. Ook Verstappen maakt indruk. Niet omdat hij op de foto's staat, maar omdat hij de post van zijn wederhelft razendsnel zou hebben geliket: "Tuurlijk was Max weer eerder met liken dan ik", klinkt het onder andere.

