Andrea Stella maakt zich zorgen over de gevolgen van de crash van Lando Norris. In gesprek met Sky Sports geeft de teambaas van McLaren aan dat het ongeluk mogelijk zijn tol kan eisen bij de jonge Brit.

De crash vond plaats tijdens de Grand Prix van Canada en betekende de eerste uitvalbeurt voor de Brit in bijna een jaar. De ongelukkige vond plaats toen Norris in de 67e ronde achterop zijn teamgenoot Oscar Piastri reed, vlak voor bocht 1 op het Circuit Gilles Villeneuve. De crash met zijn Australische teamgenoot was een pijnlijk moment voor de jonge Brit. Dit keer kostte het hem ook nog eens belangrijke kampioenschapspunten. Norris gaf direct na de race toe dat hij een 'domme' fout had gemaakt en verontschuldigde zich bij het hele team. Ondanks de teleurstelling waardeert de teambaas de verantwoordelijkheid die Norris neemt voor zijn acties.

Artikel gaat verder onder video

Verantwoordelijkheid

"Dit kan gevolgen hebben voor zijn zelfvertrouwen, maar het is aan ons als team om Lando onze volledige steun te tonen. Het is een race die hem kampioenschapspunten heeft gekost", verklaart Stella. "Lando heeft zelf toegegeven dat het een verkeerde inschatting was. Hij heeft nooit gevraagd om erover te praten, wat aangeeft dat hij de verantwoordelijkheid volledig op zich neemt." Stella benadrukte dat het team volledig achter de Britse coureur staat en bereid is te praten, ook al kan dat er fel aan toegaan. "We zullen gesprekken voeren, en die kunnen pittig zijn, maar er is geen twijfel over de steun die we Lando geven," aldus Stella.

Voorbereid op botsing

Ondanks dat er nog 'lastige gesprekken' aan zitten te komen, blijft de steun aan Norris onverminderd. Hoewel de crash een tegenslag is, blijft het team optimistisch. Stella merkt op dat ze altijd voorbereid waren op een mogelijke botsing tussen hun coureurs. "Dit is gewoon een resultaat van een verkeerde inschatting, wat uiteraard niet zou moeten gebeuren, maar tegelijkertijd is het onderdeel van racen," aldus de Italiaan. Met de Oostenrijkse Grand Prix op de kalender hoopt McLaren dat Norris deze tegenslag te boven komt en sterker terugkeert op het circuit. De teambaas ziet het incident ook als een kans om soortgelijke aanrijdingen in de toekomst te voorkomen.

