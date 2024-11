McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een verklaring gegeven voor de late wissel tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de Formule 1-sprintrace in Brazilië, en vertelt niet verbaasd te zijn door de snelheid van Max Verstappen.

Oscar Piastri ving de sprintrace op Interlagos aan vanaf de eerste plaats, met teammaat Lando Norris direct daarachter. Laatstgenoemde heeft nog zicht op het wereldkampioenschap en dus leek het een kwestie van tijd voordat McLaren zou besluiten het duo van positie te laten ruilen, maar die call bleef lang uit. Zelfs toen Max Verstappen voorbij gang aan Charles Leclerc voor de derde plaats en aansloot achter Norris, werden er nog geen teamorders gegeven. Pas toen er met nog twee ronden te gaan kans was op een safety car, werden de twee omgewisseld. Waarom dat zo lang moest duren?

Late wissel op de baan

"De reden is heel simpel en terug te vinden in de cijfers", vertelt teambaas Andrea Stella na afloop tegenover Viaplay. "Het gat tussen de tweede en derde auto [Norris en Verstappen] ontstond nooit echt, om de manoeuvre veilig uit te kunnen voeren. We hielden nauwkeurig in de gaten of Leclerc zijn banden zou verslijten en of het gat zou ontstaan, maar toen Leclerc langzamer ging, sprong Max in het gat en reed hij naar Lando. We wilden het op een manier uitvoeren waarmee het ééntweetje voor het team veilig stelden. Het constructeurskampioenschap is ons belangrijkste doel. Toen er een incident plaatsvond waarmee er een kans op een safety car ontstond, moesten we heel snel handelen."

Goede snelheid Verstappen

Op de vraag of hij verbaasd was door de goede pace van Verstappen en Red Bull Racing, klinkt het: "Het is goed nieuws dat we vandaag competitief waren, maar met Red Bull en Max ben ik nooit verbaasd. Ze zijn als team wereldkampioen en als coureur wereldkampioen. Ze zijn ontzettend sterk. Het wordt een gevecht tot de laatste ronde in Abu Dhabi. Maar we zitten in het gevecht en zullen onze best blijven doen. We hebben veel informatie over de auto verzameld in de kwalificatie en de sprint, dat gaan we gebruiken om te zien wat we moeten veranderen. Er hangt ook regen in de lucht, dus misschien moeten we ook aanpassingen met het oog op het weer doen."

