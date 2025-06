Max Verstappen en George Russell kwamen elkaar in de slotfase van de F1 Grand Prix van Canada wederom tegen tijdens een incident achter de safety car. Olav Mol begint moe te worden van 'klikspaan' Russell.

Nadat Russell en Verstappen in Spanje al het gespreksonderwerp van het weekend waren, was dit na de race in Canada weer het geval. Dit keer was het vanwege een incident achter de safety car tijdens de slotfase in Canada. Russell reed achter de safety car, waarvan zowel Russell als Verstappen vonden dat hij vrij langzaam reed. Russell en Verstappen probeerde de safety car sneller te laten rijden, maar vervolgens trapte Russell ineens op de rem. Verstappen ging hierdoor langs de Brit, iets wat niet mag achter de safety car en je een penaltypunt kan kosten. Aangezien Verstappen op een punt staat van een schorsing, denken veel mensen dat de actie bewust was.

Mol ziet 'klikspaan' Russell in Canada weer toeslaan

Bij het F1 Race Cafe van Ziggo Sport waren Renger van der Zande en Mol te gast na het weekend in Canada, waar Russell en Verstappen dus wederom het gespreksonderwerp van het weekend zijn. Van der Zande zag een snitchende Russell in Canada. "Ik vind het verschil tussen hoe Russell het zegt, hij klinkt namelijk als een snitch, en hoe Verstappen het zegt groot. Verstappen zegt: ‘Dit is gebeurd, was niet handig’." Mol sluit zich bij zijn landgenoot aan en is van mening dat Russell een klikspaan is die ervan geniet om andere mensen te naaien om zelf een voordeel te hebben. “Russell is de man die gewoon als ze binnenkomen lopen in huis roept: ‘Ze zitten op zolder.’ Dat is Russell.”

Mol over incident in Canada tussen Russell en Verstappen

Mol bespreekt vervolgens het moment tussen Russell en Verstappen achter de safety car. "De onboard van George laat eerder ook zien dat hij in de auto met zijn hand tegen die safety car, daarom reed hij op dat moment er dicht achter, een beweging maakt zo van ‘Rijd eens een beetje door’. Max riep ook al: ‘Hij was daarmee bezig. Ik vond dat ook’. De safety car ging daar wat langzamer om te kijken of er toch nog een ronde geracet zou kunnen worden. En wat uiteindelijk niet ontvankelijk is verklaard voor die tien autolengtes afstand die hij heeft, is omdat er geel hangt, heb je een delta waarin je moet blijven. Daar reed eigenlijk de safety car te hard op dat moment. Als hij daar naartoe zou rijden, dan zou hij buiten zijn delta komen.”

