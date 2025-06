Helmut Marko is tevreden met de Grand Prix van Canada. De Red Bull-adviseur legt uit waarom Verstappen niet écht mee kon doen voor de zege: vooral de bandenslijtage en de snelheid van Mercedes waren volgens bepalende factoren in de race.

Verstappen had in de eerste twee stints meer last van bandenslijtage dan de concurrentie en moest daardoor ook iets eerder pitten dan de rest, wat zijn strategie niet ten goede kwam. In de laatste stint wist hij de slijtage echter beter onder controle te houden, waardoor hij de race zonder al te veel problemen kon uitrijden. De snelheid van Mercedes was toch een van de opvallende dingen van de race, iets waar ook Marko op wijst.

Verstappen te hard gepusht?

“Het was echt een geweldige race. De verrassing kwam uit de hoek van Mercedes. Zij waren ook in de race echt snel en hadden niet de verwachte problemen met de banden. McLaren was hier niet overtuigend, dat was eveneens een grote verrassing voor ons”, zo citeert Motorsport.com Marko.. “De bandenslijtage was verrassend. Ik denk dat Max in de eerste stints te hard pushte toen hij probeerde Russell in te halen.”

McLaren en Mercedes

De race in Canada had een aantal verrassingen in petto, zoals de sterke prestaties van Mercedes en de minder overtuigende race van McLaren, zo merkte Marko op. De strategische keuzes die Verstappen moest maken door de slijtage waren cruciaal, maar uiteindelijk wist hij toch nog een hoop punten te pakken. “In de derde stint waren we weer competitief. Mercedes was erg sterk en hun bandenslijtage was vergelijkbaar met dat van de anderen”, zo besluit Marko.