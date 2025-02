Dr. Helmut Marko stak in 2014 zijn nek uit toen hij Max Verstappen een jaar later zijn Formule 1-debuut wilde geven. De Oostenrijker werd door de buitenwacht voor gek verklaard, maar zo'n elf jaar later heeft hij de critici de mond gesnoerd. In gesprek met Formule1.nl wijst Marko op de band met de Nederlander en onthult hij een anekdote over de 13-jarige Verstappen.

Inmiddels maakt Verstappen de dienst uit binnen de Formule 1 en heeft hij al vier kampioenschappen weten te pakken. De titel in 2024 heeft een gouden randje, want gemakkelijk kwam het niet, zo beaamt Marko. "Max’ successen maskeerden eigenlijk de problemen die we met de auto hadden. Hoewel onze auto niet de snelste, de op een na snelste of zelfs de twee na snelste was, haalde hij er altijd het maximale uit. Max heeft zichzelf opnieuw verbeterd," zo ziet de adviseur van het team.

Marko sprak meer dan een uur met de dertienjarige Verstappen

Het duo is loyaal aan elkaar, en die band gaat dieper dan die tussen een werkgever en werknemer. "Dat geef ik direct toe. Of ik zijn tweede vader ben? Haha, dat hoor je mij niet zeggen," zo houdt Marko nog wel enige afstand. Daarnaast wijst hij op een ervaring die hij had met een nog zeer jonge Verstappen. "Kijk, ik weet niet hoe lang ik al in deze sport werk. Wat ik wel weet, is wanneer ik voor het eerst een serieus gesprek had met Max: hij was toen 13 jaar. Normaal gesproken praat ik in zo’n gesprek tien tot vijftien minuten met een jonge coureur. Met Max was dat meer dan een uur," aldus Marko.

