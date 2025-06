Max Verstappen kwam zondag in Canada als tweede over de streep en daarmee boekte het team van Red Bull Racing een zeer welkome opsteker. Daar waar eerder de titel door Verstappen al min of meer uit de gedachten werd gezet, zorgt het weekend in Montreal toch weer voor enige hoop bij de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen vertrok na een prima kwalificatie op zaterdag als tweede op het Circuit Gilles Villeneuve achter George Russell. Het gevreesde en verwachte stevige gevecht tussen die twee titanen om de zege bleef uit. Verstappen kon nooit een échte vuist maken ten opzichte van de ijzersterke Mercedes-rijder, maar kwam aan de andere kant ook zelf nimmer in gevaar door de wagens achter hem. Daar zaten ook de twee McLarens, die allebei buiten het podium vielen. Uiteindelijk haalde Lando Norris überhaupt de streep niet na zijn crash met zijn teammaat, Oscar Piastri.

Meer snelheid nodig

Na afloop van het weekend in Canada kon Verstappen dan ook enigszins tevreden terugkijken, zij het met gemengde gevoelens: "Het gevoel in de auto was niet verkeerd dit weekend, maar we hebben gewoon meer snelheid nodig", zo citeert De Telegraaf. "McLaren was dit weekend niet zo sterk als ze gewoonlijk zijn. Ik denk dat wij de komende weken, op de circuits die eraan komen, méér nodig hebben om met hen te kunnen vechten.”

Titelstrijd

Vervolgens gaat het over de titelrace, gaat die er dan tóch komen dit jaar voor Verstappen? "Daarvoor moet er een hoop gebeuren, om eerlijk te zijn. Dan moeten we meer races winnen. Hoe? Door competitiever te zijn. De komende weken komen er nog wat nieuwe onderdelen aan en hopen we onze auto te verbeteren. Het gat met Russell was hier niet zo groot, maar ik heb geen moment het idee gehad dat ik een kans zou hebben. Gedurende de race had ik lange tijd niet gedacht dat ik tweede kon blijven en keek ik vooral naar achteren.”

