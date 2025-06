Horner stelt na ruzie met Jos Verstappen voorwaarde voor succes Max

Christian Horner (51) en Jos Verstappen (53) onderhouden geen al te sterke relatie samen en dat heeft in het verleden meermaals voor frictie gezorgd. Begin vorig jaar stelde de vader van Max Verstappen (27) nog dat het misschien beter zou zijn voor Red Bull Racing als Horner zou opstappen. Horner benadrukt nu dat hij en Jos hetzelfde doel voor ogen hebben.

Het botert al enige tijd niet tussen Horner en Verstappen senior. Met name vorig seizoen konden de twee elkaar niet luchten of zien. Er ontstond meermaals een conflict en op een gegeven moment dat zei Jos zelfs dat het beter zou zijn als Horner zijn koffers zou pakken bij Red Bull. "Ik zei dat toen inderdaad. Maar op een bepaald moment moet je ook aan Max denken, en het was voor alle partijen goed dat de rust kon terugkeren", zo zei Verstappen senior daarover eind vorig jaar. Iets recenter gaf de vader van Max aan dat hij en Horner niet samen op vakantie moeten gaan maar dat er inmiddels wel sprake is van wederzijds respect. Dat zal ook wel moeten, zo stelt Horner nu.

Horner wil "samen vooruit kijken" met Jos Verstappen

In een exclusief interview met De Telegraaf wordt Horne geconfronteerd met zijn bekoelde relatie met Jos en de woorden dat er wel sprake zou zijn van wederzijds respect. De Red Bull-teambaas sluit zich daar bij aan. "Ik denk dat het altijd belangrijk is om samen weer vooruit te kijken. Jos heeft gelijk", zo zegt hij. "Ik heb er enorm veel respect voor wat wat hij allemaal voor Max heeft betekent." Hoewel Horner en Jos geen goede relatie onderhouden samen, hebben ze wel allebei hetzelfde doel voor ogen.

Horner stelt voorwaarde aan Jos voor succes Max

Beide heren willen maar wat graag dat Verstappen dit seizoen zijn vijfde wereldtitel bij kan schrijven. Maar beiden realiseren zich ook dat dat dit jaar moeilijker wordt dan ooit tevoren, met de dominante McLaren's voorin het veld. Volgens Horner is er dan ook een voorwaarde om - samen met Jos - succesvol te kunnen zijn dit seizoen. "We moeten niet vergeten dat we het met z’n allen moeten doen. Dit is een van de meest competitieve sporten ter wereld. We slagen er alleen in om McLaren uit te dagen als we samenwerken als een team", aldus Horner.

