De FIA heeft zojuist de definitieve startgrid voor de Grand Prix van Canada bevestigd. Met twee coureurs startend vanuit de pitstraat en twee coureurs met een gridstraf, zijn er een behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie van zaterdag.

George Russell was op zaterdag de grote verrassing in Canada. De Mercedes-coureur voelde zich als een vis in het water op het Circuit Gilles Villeneuve en positioneerde zijn Zilverpijl met een 1:10.899 op pole position. Max Verstappen klokte een 1:11.059 en verzekerde zich daarmee van de tweede startplaats, met achter zich op de tweede startrij Oscar Piastri en Kimi Antonelli. Lewis Hamilton completeerde de op vijf, met daarachter Fernando Alonso in de Aston Martin. Lando Norris stelde maakte opnieuw meerdere foutjes in Q3, en stelde uiteindelijk teleur met de zevende plaats.

Vier coureurs naar achteren gezet

Naast de coureurs, had ook de wedstrijdleiding het druk op zaterdag. Zo kreeg Yuki Tsunoda een gridstraf van tien plaatsen voor het inhalen van een andere auto onder een rode vlag, terwijl Isack Hadjar tegen een gridstraf van drie plaatsen opliep voor het hinderen van Carlos Sainz tijdens een snelle ronde. Op zondag werd vervolgens bekend dat zowel Pierre Gasly als Liam Lawson vanuit de pitstraat zullen starten. Beide heren kende een teleurstellende kwalificatie, waarna Alpine en Racing Bulls besloten om dan nog maar een aantal wijzigingen aan de auto door te voeren, en de start vanuit de pitstraat voor lief te nemen.

Definitieve startopstelling F1 Grand Prix van Canada

De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Canada ziet er dan als volgt uit:

1. George Russell

2. Max Verstappen

3. Oscar Piastri

4. Kimi Antonelli

5. Lewis Hamilton

6. Fernando Alonso

7. Lando Norris

8. Charles Leclerc

9. Alexander Albon

10. Franco Colapinto

11. Nico Hülkenberg

12. Isack Hadjar - drie plaatsen gridstraf

13. Oliver Bearman

14. Esteban Ocon

15. Gabriel Bortoleto

16. Carlos Sainz

17. Lance Stroll

18. Yuki Tsunoda - tien plaatsen gridstraf

19. Liam Lawson - pitlane start

20. Pierre Gasly - pitlane start

