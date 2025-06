Ferrari heeft opnieuw geschiedenis geschreven door voor de derde keer op rij de prestigieuze 24 uur van Le Mans te winnen. De zege kwam tot stand dankzij een fenomenale prestatie van de #83 AF Corse Ferrari, bestuurd door Robert Kubica, Yifei Ye en Philip Hanson. De 93ste editie van de race was een stuk rustiger dan de chaotische editie van vorig jaar, met slechts één safety car-fase.

Het was een race vol spanning en uitdagingen. Ferrari maakte enkele fouten, waaronder drive-through penalties voor de coureurs, maar wist desondanks de leiding te behouden in het laatste uur van de race. De strijd met de #6 Porsche 963 LMDh van Kévin Estre was intens. Ondanks de druk verloor de Porsche terrein in de Porsche-bochten, waardoor Ferrari de kans kreeg om hun strategie te perfectioneren en de overwinning veilig te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Kubica over de streep

Het was uiteindelijk Robert Kubica die de Ferrari als eerste over de finishlijn stuurde, waarmee hij een historische overwinning behaalde voor een niet-fabrieksteam, de eerste sinds 2005. Een prachtige prestatie voor de man die ooit zijn enige Formule 1-zege pakte in Canada, waar later vandaag de Grand Prix van Canada plaats zal vinden. Kubica gaf eerder aan het waarschijnlijk niet tot het einde vol te kunnen houden, maar zette door en bracht zijn Ferrari thuis. De #6 Porsche, met Laurens Vanthoor, Kévin Estre en Matt Campbell, eindigde als tweede, een indrukwekkende prestatie gezien hun start vanaf de laatste positie na een diskwalificatie. De #51 Ferrari van Alessandro Pier Guidi, James Calado en Antonio Giovinazzi maakte het podium compleet.

Overige klassen

In de andere klassen waren er ook opmerkelijke prestaties. De #43 Inter Europol Competition won in de LMP2-klasse dankzij een foutloze laatste pitstop. In de LMGT3-klasse pakte de #92 Manthey 1st Phorm Porsche de overwinning met een voorsprong van veertig seconden op de #21 Vista AF Corse Ferrari.