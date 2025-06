Max Verstappen heeft met een glimlach gereageerd op de dreigende schorsing die boven zijn hoofd hangt. In gesprek met de internationale media in Canada, maakt de Red Bull-coureur duidelijk dat hij zich niet druk maakt om zijn lijst met strafpunten.

De situatie rondom de strafpunten van de viervoudig wereldkampioen is een beetje een rommeltje. Twee weken geleden, tijdens de Grand Prix van Spanje, raakte hij betrokken bij een incident met George Russell van Mercedes. Dit leverde de Nederlander een zware tijdstraf en drie strafpunten op, waarmee hij nu op elf strafpunten staat. Een dreigende schorsing dus. Twaalf strafpunten binnen twaalf maanden betekent een schorsing van één race in de Formule 1.

Strafpunten Max Verstappen

Toch lijkt de Limburger niet van plan om zijn rijstijl aan te gaan passen. Hij moet zowel dit weekend als over twee weken in Oostenrijk goed opletten, want zijn eerste strafpunten vervallen pas na de Oostenrijkse Grand Prix. Zelfs dan blijft hij nog op negen staan, en de volgende vervallen pas in oktober na de Grand Prix van Mexico.

Luchtige reactie op dreigende schorsing

Verstappen lijkt er echter niet wakker van te liggen: "Je moet niet kijken naar die sheets op Excel!", klinkt het lachend. "Dat is veel makkelijker. Ik ben sowieso niet zo goed met Excel, dus het is beter om er niet naar te kijken in plaats van het te openen.