Yuki Tsunoda heeft nog weinig succes gekend als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en stelt dat hij de bui al een beetje ziet hangen met betrekking tot zijn eigen toekomst: de druk zal hoger komen te liggen naarmate de prestaties uitblijven.

In gesprek met Motorsport.com stelt Tsunoda dat hij maar al te goed doorheeft hoeveel druk er op hem ligt om te presteren naast Verstappen. Tsunoda scoorde tot nu toe zeven punten in de Red Bull en heeft het zeker de laatste paar raceweekenden erg lastig om stappen voorwaarts te maken. "Zolang ik niet presteer, weet ik wat er kan gebeuren. En dan weet ik ook: dan hoor ik hier niet thuis. Maar goed, ik heb er vertrouwen in dat ik sterk kan terugkomen."

Tsunoda hoopt dat Canada als 'een reset' werkt

Tsunoda is dus nog zoekende in de RB21, maar de Japanner hoopt dat het raceweekend in Canada voor de ommekeer kan gaan zorgen. "Dit type circuit kan als een reset werken. Ik begrijp de auto steeds beter, maar ik heb nog wat tijd nodig om dat ook op de baan te kunnen laten zien. Ik weet zeker dat het er op een bepaald moment uit zal komen. De progressie is er, dus ik maak me nog geen grote zorgen."

Tsunoda over zijn twee testdagen

Na de Grand Prix van Spanje stonden er voor Tsunoda nog twee testdagen met Red Bull op het programma, met als doel om de RB21 nog wat beter te leren kennen en meer kilometers te maken. Dit keer deed hij dat echter met de auto van Red Bull uit 2023, de laatste dominante auto van het team. Daardoor kon hij de auto van nu en die van 2023 goed vergelijken. "Ik heb veel ronden gereden op exact hetzelfde circuit als waarop ik een raceweekend met de RB21 heb gereden. Er zijn duidelijke verschillen tussen deze twee auto's, al gebruikten we wel andere banden, wat ook voor wat verschil zorgt. Ik denk echter dat ik goede feedback heb kunnen geven en ideeën heb kunnen aandragen voor wat we misschien nog kunnen verbeteren en welke sterke punten van de RB19 we moeten proberen mee te nemen. Maar het verschil was ook weer niet gigantisch, wat het voor mij een nuttige ervaring maakte."

