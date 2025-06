De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada gaat vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd van start. In tegenstelling tot eerdere weersvoorspellingen, lijkt er van neerslag inmiddels geen sprake meer.

De Formule 1 is neergestreken in Montreal, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Canada wordt verreden. Max Verstappen wist de afgelopen drie edities van de vaak erg spannende race op zijn naam te schrijven, maar het is, gezien de huidige situatie bij Red Bull Racing, nog maar de vraag of de Nederlander daar dit jaar een vierde aan toe weet te voegen. Voordat het zover is, is het echter eerst tijd voor de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve.

Weerbericht kwalificatie Grand Prix van Canada

In tegenstelling tot eerste weersvoorspellingen, lijkt dit te gaan gebeuren onder droge omstandigheden. Een blik op het huidige weerbericht laat zien dat er momenteel geen enkele kans op neerslag is, met een aangename temperatuur van twintig graden. Het weer lijkt dus geen rol te gaan spelen vanmiddag. De kwalificatie gaat lokaal om 14:00 uur van start. In Nederland is het dan inmiddels 22:00 uur. De Grand Prix van Canada gaat zondagavond om 20:00 uur van start.

