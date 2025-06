Max Verstappen blikt na afloop van de tweede vrije training in Canada, waar hij op een teleurstellende negende plek eindigde, terug op de sessie en hoopt terug te keren naar het gevoel van de eerste training.

De dag begon veelbelovend voor de Limburger, die in de eerste vrije training bovenaan de tijdenlijst eindigde met een tijd van 1:13.193. In de tweede sessie zakte hij echter terug naar de negende plek, met meer dan een halve seconde achterstand op George Russell, de snelste man van de dag. Verstappen reed zijn snelste ronde op medium banden, maar moest een andere snelle ronde afbreken na een moment in de laatste chicane.

Artikel gaat verder onder video

Balans en remmen

Ondanks de mindere tweede training, houdt de Nederlander de moed erin. "Vandaag was om eerlijk te zijn best goed", citeert Motorsport.com de viervoudig wereldkampioen. Tijdens de eerste training voelde hij zich goed in de auto, maar de tweede training bleek lastiger door problemen met de balans en de algehele rijervaring. Verstappen klaagde over de boordradio dat de balans bij het ingaan van de bochten slechter was dan voorheen, vooral aan de achterkant van de auto. "Dat kwam vooral door de balans en de algehele ride van de auto. Het is iets wat we nog moeten onderzoeken." Ook werkten de remmen niet naar behoren, wat belangrijk is op het Circuit Gilles Villeneuve vanwege de vele stevige remzones.

Afstelling terugvinden

De regerend wereldkampioen hoopt de juiste afstelling terug te vinden. "Als we terug kunnen komen naar hoe het tijdens de eerste vrije training aanvoelde, dan zien we er best oké uit," zei Verstappen. "In de kwalificatie moeten we zien wat er mogelijk is, want voor die tijd hebben andere teams ook nog één sessie om het goed voor elkaar te krijgen", aldus de Limburger. "We moeten de auto zelf vooral in een goed window zien te krijgen, daarna moeten we maar zien hoever we kunnen komen in de kwalificatie", besluit Verstappen richting de zaterdag.