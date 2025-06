In het holst van de Nederlandse nacht was men zich in Montreal nog aan het beraden over een mogelijke straf voor George Russell. De FIA heeft uiteindelijk actie ondernomen en besloten of de Britse coureur van Mercedes een straf verdiend heeft voor zijn actie in de tweede vrije training.

George Russell heeft de tweede van drie vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Canada als snelste afgesloten met een 1:12.123. De Mercedes-coureur zat drie honderdsten van een seconde onder de tijd van Lando Norris. Een prima uitgangspositie dus voor de Mercedes-rijder, al was het dan niet lekker dat hij na afloop van zijn prima verlopen tweede vrije training nog op het matje moest komen bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het verkeerd terug de baan op komen na bocht veertien.

Straf voor Russell?

Russell verscheen met een afgevaardigde van Mercedes op het matje bij de FIA om zijn kant van het verhaal te vertellen. De Brit zei net nieuwe banden onder zijn wagen gehad te hebben, waarna hij de achterkant verloor en geen andere mogelijkheid meer zag dan van de baan gaan. Verder probeerde hij de auto uit de muur te houden en zei hij niemand in de weg gereden te hebben bij het terug aansluiten op de baan. Ook bood hij direct excuses aan voor zijn actie. Wegens de opsomming van alle omstandigheden, heeft de FIA besloten om Russell weg te laten komen met een waarschuwing.

George Russell moest in het holst van de Nederlandse nacht nog even op bezoek bij de stewards, waar hij langs moest omdat hij verkeerd de baan terug op kwam. Resultaat: een waarschuwing voor de Brit pic.twitter.com/r94RXlfmuz — GPFans NL (@GPFansNL) June 14, 2025

