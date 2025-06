Verhoeven over vriendschap met Verstappen: "Ga niet zitten om zijn race te kijken"

Rico Verhoeven (36) en Max Verstappen (27) zijn bevriend met elkaar en spreken soms af in Monaco of Nederland, maar de kickbokser zegt de meeste races van Verstappen niet live te kijken. The King of Kickboxing kan echter wel enorm genieten van de highlights van de Red Bull-coureur, die hij wel met regelmaat terugkijkt.

Verhoeven, met name bekend van zijn staat van dienst in de bokswereld, hebben we al vaker bij Grands Prix gezien, bijvoorbeeld in Zandvoort. Het bijna 2 meter lange zwaargewicht uit Bergen op Zoom is een liefhebber van de sport en goed bevriend met Verstappen. De twee proberen - waar het kan - af te spreken en even bij te praten. Dit vertelde Verhoeven in Amsterdam bij de F1 Exhibition in Amsterdam. Als hem door Sportnieuws.nl gevraagd wordt hoe zijn band is met de superster van Red Bull Racing, antwoordt Verhoeven: "We zijn gewoon vrienden. We zijn allebei kneiterdruk, dus jammer genoeg zien we elkaar niet vaak genoeg."

Verstappen en Verhoeven zien elkaar in Monaco en Nederland

Volgens Verhoeven zijn het vooral de drukke agenda's die ervoor zorgen dat de twee sporthelden elkaar niet heel vaak kunnen zien. "Want ja, hij vliegt natuurlijk ook het hele jaar de wereld over. Ik ben in voorbereiding op wedstrijden, noem het maar op. Maar waar we kunnen zien we elkaar. We spreken in Monaco af of hier in Nederland. Dus lekker genieten, leuk." Maar hoewel Verstappen en Verhoeven bevriend zijn, is het niet zo dat Verhoeven iedere zondag voor de tv kruipt om zijn maatje in actie te zien tijdens een Grand Prix.

Verhoeven kijkt niet de races van Verstappen op tv

"Nou ja, ik ga niet echt op een zondag zitten voor een race. Maar ik pak wel vaak de highlights mee, even kijken hoe hij het heeft gedaan. Als je dan bijvoorbeeld die ronde van hem in Japan ziet, crazy! Dus daar ga ik wel heel goed op, ja", zo zegt de wereldkampioen kickboksen.

Wie is Rico Verhoeven?

Ricardo, beter bekend als Rico, Verhoeven werd op 10 april 1989 geboren in Bergen op oom en begon op vijfjarige leeftijd met vechtsport. Sinds 2004 is hij actief in het kickboksen en daar groeide hij uit tot de beste ter wereld. In 2014 werd hij wereldkampioen in het zwaargewicht bij Glory. Sindsdien heeft hij meermaals met succes zijn titel verdedigd. Sinds 2015 is Verhoeven naast professioneel kickbokser ook acteur. Hij speelde onder meer rollen in Undercover, Black Lotus en het Sinterklaasjournaal.

