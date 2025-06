Donderdag kwam het bericht naar buiten dat de positie van Fred Vasseur bij het team van Ferrari onder vuur zou liggen en er zelfs al naar een vervanger in gedachten zou zijn. Het team, met Lewis Hamilton voorop, stelt nu echter dat er helemaal niks waar is van de berichtgeving.

Daar waar de verwachtingen aan het begin van dit jaar zo hooggespannen waren rondom Ferrari na de komst van Lewis Hamilton, is het op dit moment allesbehalve genieten voor de fans uit Italië. Het team lijkt steeds meer terug te vallen in oude patronen met geklungel aan de pitmuur, chaos op de baan en bovendien een auto die zich niet lijkt te kunnen meten met de wagens vooraan de grid. Plotseling lijkt het werk dat Fred Vasseur de afgelopen jaren verrichtte om het team de goede kant op te duwen teniet te zijn gedaan. Vanzelfsprekend groeien dan ook de twijfels in Italië.

Geruchten niet waar

In de eerste plaats werd op donderdag al duidelijk dat het zwaard van Damocles momenteel boven diezelfde Vasseur lijkt te hangen vanwege tegenvallende prestaties en de ogenschijnlijke chaos binnen het team. Echter, de nota bene uit Italië afkomstige geruchten worden door Ferrari zelf hard de kop ingedrukt. Vanuit Canada klinken er van diverse media berichten dat er niks waar is van de berichtgeving en dat de positie van de Fransman niet onder vuur ligt bij de Scuderia. Die berichtgeving wordt even later ook ondersteund door Hamilton in de perszaal: "Het is niet leuk om deze verhalen te horen. Ik hou ervan om met Fred te werken."

Onzin

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Fred is de grootste reden dat ik hier in het team zit en de kans hier heb gekregen. Daar ben ik voor eeuwig dankbaar voor. We zitten hier samen in, we werken met z'n allen hard op de achtergrond. De zaken zijn op dit moment niet perfect, maar ik ben hier om met het team te werken en met Fred te werken. Ik wil Fred hier. Ik geloof dat Fred de juiste persoon is om ons naar de top te brengen. Onderaan de streep is het onzin wat er door de mensen geschreven is. De meeste mensen weten helemaal niet wat er speelt. Zover ik weet is er niks gaande. Het zou ook zeker niet iets zijn waar ik achter zou staan."

