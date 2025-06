In gesprek met het Duitse Blick heeft Racing Bulls zijn zorgen geuit over de toenemende interesse vanuit Red Bull in hun rijzende ster: Isack Hadjar. De jonge Fransman maakt dit seizoen indruk en heeft de aandacht van het hoofdteam getrokken. Hadjar is één van de meest indrukwekkende rookies van dit Formule 1-seizoen.

Hadjar staat momenteel negende in het kampioenschap met 21 punten en heeft zich inmiddels hersteld van zijn ongelukkige debuut in Australië. De Fransman past zich razendsnel aan en rijdt volwassen, waardoor hij in de spotlights is beland. Zeker omdat teamgenoot Yuki Tsunoda het lastig heeft om zijn plek te vinden binnen Red Bull en de speculaties over de jonge Fransman beginnen toe te nemen. Tsunoda, die eerder dit seizoen naar Red Bull werd gepromoveerd, heeft het lastig naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris over Verstappen: 'Ik geloof daarom dat ik beter ben als coureur dan Max'

Bayer wil Hadjar lang bij Racing Bulls houden

Peter Bayer, CEO van Racing Bulls zegt dat hij Hadjar zo lang mogelijk bij Racing Bulls wil houden en desnoods Red Bull moet gaan tegenwerken als Hadjar echt dit jaar al kans maakt op promotie. "Alsjeblieft, neem dit talent niet te snel van ons weg. Hij moet de hele business leren kennen, iets wat hem wel geluk zal zijn tegen het einde van 2026. Tot die tijd zullen we hem gewoon door middel van handboeien bij ons moeten houden."

Hadjar en Lindblad concurrenten voor Tsunoda

De situatie rondom Hadjar laat zien hoe het er binnen de Red Bull-familie momenteel voor lijkt te staan. De zoektocht naar de ideale teamgenoot voor Verstappen gaat door. Na experimenten met coureurs als Pierre Gasly en Alex Albon, en de ervaren Sergio Perez, zou Red Bull nu al naar Hadjar kunnen kijken als een optie voor de toekomst. Ondertussen is er ook nog de jonge Arvid Lindblad, die het allemaal nog wat spannender maakt. Lindblad is een 17-jarige Brit die wordt gezien als een groot talent en ook zeker een optie zou zijn voor een stoeltje bij een van de twee teams van Red Bull.

Gerelateerd