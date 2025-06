David Croft weet dat Red Bull Racing eigenlijk al verder aan het kijken is dan Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen en ze de opvolger eigenlijk al klaar hebben staan: Isack Hadjar.

Croft stelt in de Sky Sports F1 Show dat Red Bull denkt dat Hadjar het dichtst in de buurt komt van de rijstijl van Verstappen en zich dus sneller aan zou kunnen passen aan de RB21. “Er is één coureur waarvan Racing Bulls denkt dat zijn stijl erg lijkt op die van Max Verstappen. Ik denk dat hij er nog niet klaar voor is, en zoals ik al zei, Yuki Tsunoda gaat dit seizoen nergens heen, maar is Isack Hadjar het antwoord op hun problemen? Als Isack Hadjar het dichtst bij Max Verstappen staat, dan heeft hij de makkelijkere taak om zich aan te passen aan die auto, die meer naar Max' smaak is ontworpen en ontwikkeld.”

Chandhok raadt Hadjar af om naar Red Bull te gaan

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur, is echter van mening dat Hadjar lekker bij Racing Bulls moet blijven en daarna een stap naar een ander topteam moet maken. “Als ik Isack Hadjar was, zou ik proberen om het Racing Bulls-zitje te behouden en dan proberen om een deal te krijgen bij Ferrari of Aston of ergens anders dan bij Red Bull.” Chandhok heeft er dus geen vertrouwen in dat Red Bull het tij nog kan keren en het zich weer op kan richten richting de top van F1.

