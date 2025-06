Max Verstappen verplettert record na dramatisch weekend in Spanje

De Grand Prix van Spanje was er een om snel te vergeten voor het team van Red Bull Racing en Max Verstappen. Tóch valt er na afloop van de race 'iets te vieren' voor de Nederlander, want hij verbreekt een oud record.

Het afgelopen weekend bleek weer dramatisch af te lopen voor Verstappen. Waar het er lang op leek dat de Nederlander richting het podium zou gaan, viel door een late safety die droom in duigen. Wellicht niet per se door de safetycar, maar vooral door de pitstopkeuze waarbij de auto in plaats van softs op de harde band ging. Verstappen was hier naar eigen zeggen niet van op de hoogte en miste hierdoor de nodige grip en snelheid. George Russell leek al snel Verstappen in te halen, maar het bleef niet bij een vlekkeloze inhaalactie nadat Verstappen instuurde in de auto van de Britse coureur. Hierdoor werd hij uiteindelijk bestraft met een tien seconden penalty. Kortom: een weekend om snel te vergeten. Toch is Verstappen een record rijker.

Nieuw record voor Verstappen

Door de penalty eindigde de viervoudig wereldkampioen als tiende en behaalde hij slecht één punt, maar ondanks zijn slechte eindklassering eindigde hij boven zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner eindigde namelijk als dertiende, achter Verstappen. Dit was al de 42e keer op rij dat Verstappen het voor elkaar kreeg om voor zijn teamgenoot te eindigen. Aangezien nog niemand dit zo vaak en constant voor elkaar kreeg, kan de Nederlander dus een nieuw record achter zijn naam zetten. De laatste keer dat Verstappen werd verslagen door zijn teamgenoot was in 2023 tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. In deze race wist Sergio Pérez de wedstrijd te winnen en eindigde Verstappen op de tweede plek.

Verstappen pakt oud record af van Alonso

Het oude record stond op naam van Fernando Alonso. Hij wist zijn toenmalige Ferrari-teamgenoot Felipe Massa maar liefst 41 races achter elkaar te verslaan. Tussen de Grand Prix van Turkije in 2011 en die van India in 2013 finishte de Spanjaard steeds vóór zijn Braziliaanse teamgenoot. Verstappen kan dat record tijdens de aankomende GP van Canada verbeteren door opnieuw vóór Tsunoda te eindigen.

