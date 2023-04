Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 april 2023 19:01

De Italiaanse media heeft het de afgelopen paar weken over een plan B bij Ferrari gehad, maar aan die geruchten maakt teambaas Frédéric Vasseur bij PlanetF1 een eind. De Fransman erkent dat het team hard aan het werk is om het tij te keren, maar spreekt een radicale verandering, zoals bijvoorbeeld het kopiëren van de sidepods van Red Bull Racing, tegen.

Het team van Ferrari heeft in 2023 de slechtste seizoensstart ooit meegemaakt. De Scuderia heeft na drie races slechts 26 punten weten te verzamelen. Daarmee staat het trotste Italiaanse team op dit moment op de vierde plek in het klassement. Nog pijnlijker voor de renstal uit Maranello is de achterstand op Red Bull Racing, wat nu al is opgelopen naar 97 punten. Het seizoen is natuurlijk nog vrij lang, maar Ferrari wilde dit jaar met een nieuwe teambaas voor de titel gaan. De realiteit wil dat het team die plannen even moet gaan parkeren, want de SF-23 kan de strijd met de RB19 nog niet aangaan.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull heeft overduidelijk voordeel'

Carlos Sainz gaf in aanloop naar de race in Melbourne aan dat er duidelijk iets moest gaan veranderen en bij die woorden sluit Vasseur zich aan. "Ik denk dat we ons nu realiseren dat Red Bull overal een duidelijk voordeel heeft en dat we rechts en links van ons moeten gaan kijken", zo legt de Fransman uit. De Italiaanse media sprak de afgelopen weken over een plan 'B'. Dat zou inhouden dat Ferrari iets meer de kant op van Red Bull Racing zou gaan ontwikkelen, maar Vasseur is niet op de hoogte van die plannen. "Nee, ik denk het niet."

OOK INTERESSANT: Herbert verbreekt stilte over gedwongen vertrek bij Sky Sports F1: "Was niet mijn keuze"

OOK INTERESSANT: Sprankje hoop voor terugkeer Duitse Grand Prix vanaf 2026: "Ziet er goed uit"

Geen plan 'B'

De Fransman erkent dat er updates komen, maar die zijn er vooral om de potentie van de SF-23 te ontgrendelen in plaats van komen met een nieuw concept. "We hebben wat veranderingen aangebracht qua afstelling en de situatie in Melbourne is verbeterd, dus we gaan door in die richting. Je zult geen 'B' versie auto zien, om de vraag te beantwoorden, er komt niet iets totaal anders. We zullen blijven updaten en dat zullen we massaal doen", aldus Vasseur.