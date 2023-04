Remy Ramjiawan

Volgens Auto Motor und Sport-journalist Michael Schmidt hoeven we niet gek op te kijken als de Grand Prix van Duitsland vanaf 2026 weer op de Formule 1-kalender staat. Vanaf dat seizoen zal Audi actief deelnemen aan het kampioenschap en volgens de Duitser is het merk bezig om de race bij onze oosterburen, weer terug te laten keren.

De laatste keer dat de Formule 1 officieel een Grand Prix van Duitsland organiseerde was in 2019. De race werd geteisterd door een aantal regenbuien, waardoor er een heleboel verrassende wendingen waren. Het leidde tot een uniek podium, waarop Max Verstappen op de hoogste treden stond. Sebastian Vettel pakte P2 en niemand minder dan Daniil Kvyat, kwam als derde over de streep. Sinds het afscheid van Michael Schumacher is de dalende populariteit in Duitsland te merken, met als dieptepunt de verdwijning van de wedstrijd.

Geen toptalent in Duitsland

Ondanks dat de Duitsers hun interesse hebben verloren in de koningsklasse, zijn er voor het land wel een aantal opstekers. Zo is Mercedes nog altijd actief in de Formule 1, maar ook de terugkerende Nico Hülkenberg kan het land weer de nodige trots geven. Sebastian Vettel was weliswaar de afgelopen jaren de vlaggendrager van het land, maar de viervoudig kampioen zette er eind vorig jaar een punt achter. Ook Mick Schumacher heeft bij Haas niet kunnen brengen, wat velen misschien hadden gehoopt.

Terugkeer in de maak?

Hoewel er dus op het vlak van de coureurs er op dit moment wellicht geen aanstormend talent aan zit te komen, kan de komst van Audi de interesse in het land voor de Formule 1 wellicht weer aanwakkeren. Het merk heeft de handen ineengeslagen met Sauber en zal op den duur zo'n 75 procent van het team in bezit krijgen. Schmidt vertelt in de podcast van het Duitse medium dat Audi bezig is om de Grand Prix van Duitsland nieuw leven in te blazen: "Het ziet er goed uit." Over de details vertelt de journalist nog niets, maar hij wijst naar een terugkeer vanaf het 2026-seizoen.