Remy Ramjiawan

Donderdag 6 april 2023 13:21 - Laatste update: 14:10

In het kader van duurzaamheid zal tijdens het Grand Prix-weekend van Emilia Romagna een nieuwigheidje plaatsvinden. De vrije bandenkeuze tijdens de kwalificatie in Imola zal komen te vervallen en Pirelli zal de compounds gaan voorschrijven.

De koningsklasse probeert in 2030 klimaatneutraal te zijn en de sportieve reglementen zijn erop gericht om de uitstoot in de komende jaren flink te reduceren. Bandenfabrikant Pirelli wil daar ook haar steentje aan bijdragen en dus kwam het Italiaanse bandenmerk van de winter al met de aankondiging om te gaan besparen. Inmiddels is dus bekend dat Pirelli het weekend in Imola uitkiest om voor het eerst te testen met de nieuwe, duurzame maatregelen.

Banden sparen

"Er zal een nieuw kwalificatieformat worden verreden in Imola, waarbij slechts één compound wordt gebruikt in elke sessie", zo bevestigt Pirelli-chef Mario Isola in het persbericht. Het is tijdens de kwalificatie in Imola de bedoeling dat er in Q1 gebruik gemaakt gaat worden van de harde banden. In Q2 zal de gele band de verplichte band zijn en in Q3 is dat de zachtste compound. Daarmee gaat het aantal setjes banden dat Pirelli voor elke coureur moet meenemen van dertien naar elf en in totaal gaan er dan veertig setjes minder mee naar het circuit.

Experimentele fase

Afgelopen weekend heeft laten zien dat het op temperatuur krijgen van het rubber een cruciale rol kan spelen en mogelijk dat Pirelli daar extra op zal gaan letten tijdens het eerste raceweekend in Italië. Het merk benadrukt dat het hier om een proef gaat en onthult dat er nog een raceweekend zal komen, waarbij Pirelli de vrije bandenkeuze niet toelaat. "Deze "alternatieve bandentoewijzing" zal dit jaar na Imola ook tijdens een ander raceweekend worden gebruikt", aldus Isola.