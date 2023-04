Remy Ramjiawan

Donderdag 6 april 2023 11:06 - Laatste update: 11:06

Daar waar er veel discussies waren over de vele rode vlaggen in Melbourne, moet Mercedes-teambaas Toto Wolff toegeven dat hij prima kan leven met de onderbrekingen. De Oostenrijker ziet ook dat er een strijd gaande is tussen de amusementswaarde en de sport zelf, maar vindt het voorlopig nog in balans staan.

Tijdens de Grand Prix van Australië wist de Formule 1 een nieuw record te vestigen wat betreft het aantal rode vlaggen. Nog niet eerder werd er drie keer gezwaaid met de vlag die aangeeft dat de sessie even wordt onderbroken. Vooral de laatste herstart riep de nodige vraagtekens op, want het was slechts een rondje achter de safety car. Wolff moet toegeven dat er misschien wel wat snel werd gezwaaid met de rode vlag, maar stelt dat als de wedstrijdleiding het goed kan uitleggen, dat hij er verder geen moeite mee heeft.

'Geweldige entertainment'

Hoewel deze onderbrekingen door een aantal coureurs publiekelijk in twijfel zijn getrokken, heeft Wolff een tegengeluid laten horen. "Ik denk dat waarom de Formule 1 zo succesvol is, is omdat het sport is en we het reglement volgen en dat geeft geweldig entertainment. Zolang het duidelijk is hoe dit wordt geïnterpreteerd, vind ik het prima", zo wijst Wolff vooral naar de duidelijkheid. Volgens de Oostenrijker staat of valt alles met een goede uitleg: "Zoals ik al eerder zei, of je nu een VSC of safety car afroept of een rode vlag, zolang we het begrijpen en dat ons in staat stelt een beetje te plannen met dezelfde regels voor iedereen, is dat oké."

Abu Dhabi 2021 laten rusten

Na de race zijn er een aantal vergelijkingen gemaakt met de titelontknoping eind 2021 in Abu Dhabi, maar ook Wolff wil dat nu voor eens en altijd laten rusten. "Laten we daar niet heen gaan. We moeten gewoon definiëren wat het is (wat een rode vlag nodig maakt). Ik denk dat herstarts mega zijn. Als ze als een verrassing komen en je kunt het niet echt begrijpen, dan misschien niet, maar ik ben over het algemeen voorstander van geweldig entertainment. Maar (combineer) het regelboek van de sport en het belangrijkste DNA en laten we helemaal definiëren wat een VSC is, wat een safety car is en wat een rode vlag is", aldus Wolff.