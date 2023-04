Remy Ramjiawan

Donderdag 6 april 2023 12:18

Formule 1-CEO Stefano Domenicali komt terug op zijn uitspraken over het mogelijk verdwijnen van de vrije trainingen. De Italiaan legt voor de camera van Sky Sports F1 uit dat de oefensessies wel degelijk een functie hebben, maar erkent dat er wordt nagedacht over een aanpassing.

Het sprintweekend is in het leven geroepen om een jonger publiek aan te spreken. De vierde ronde van het kampioenschap in Azerbeidzjan zal dan ook weer een sprintweekend zijn. De tweede vrije training had weinig nut in de oude opzet van het sprintformat en voor de eerste editie van het 2023-seizoen wordt er daarom nagedacht over een aanpassing. Het idee is om op vrijdag de enige vrije training te laten plaatsvinden. Vervolgens vindt daarna de kwalificatie plaats, die de startopstelling voor de hoofdrace op zondag bepaalt. Op zaterdag vindt dat een kwalificatiesessie plaats voor de sprintrace, later die dag. Over hoe de tweede kwalificatie eruit zal zien, daar is momenteel nog geen akkoord over, maar er wordt gesproken over het systeem waarbij elke coureur één vrije ronde krijgt, iets dat in het verleden ook al in de Formule 1 bestond.

Vrije trainingen dienen een doel

"Ik heb niets nieuws gezegd, als je vorig jaar hebt opgelet. Natuurlijk moet er tijd zijn om te oefenen. Formule 1 heeft namelijk verder geen oefenmomenten buiten de tijd in het Grand Prix-weekend om", zo opent de Italiaan bij de Britten. De testtijd binnen de koningsklasse is al enorm gereduceerd in vergelijking met een aantal decennia geleden. Toch hint Domenicali op andere verwachtingen bij de (nieuwe) fans. "Maar, mensen komen om prestaties te zien en als je teams en coureurs meer kansen geeft om zich te laten zien, dan is dat beter voor de show."

'Respect voor oude tradities'

Daar ligt dan ook het pijnpunt volgens de Italiaan, de verwachting van de nieuwe fans. "Het is niet omdat we de tradities niet respecteren, we respecteren de oude manier van denken over ons weekend, maar het zou verkeerd zijn om niet aan aanpassingen te denken", zo legt hij cryptisch uit. Uiteindelijk is Formule 1 buiten de sport om ook één grote marketingmachine en dus kijkt Domenicali uiteindelijk altijd naar buitenkansjes. "We hebben ook een nieuwe generatie (fans red.) die agressiever is in het vragen om iets anders", aldus de CEO van de koningsklasse.