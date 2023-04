Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert moest na elf jaar in dienst te zijn geweest bij Sky Sports F1, in januari gedwongen vertrekken. De Brit weet nog altijd niet waarom hij eruit is gezet en benadrukt in het Britse The Mirror dat het absoluut niet zijn eigen keuze is geweest.

De Britse uitzendgemachtigde van de Formule 1 heeft voorafgaand aan het 2023-seizoen niet alleen afscheid genomen van Herbert. Ook Paul di Resta hoefde in het nieuwe jaar niet meer terug te komen. Het gebeurt geregeld dat er analisten worden vervangen, maar ook Sky Sports wilde na navraag van The Mirror geen informatie vrijgeven over het vertrek van de heren. Ook Herbert zit zo'n paar maanden na het bericht nog altijd vol vraagtekens.

Keuze vanuit de zender

Herbert was in de veronderstelling dat hij zich gewoon kon melden voor het 2023-seizoen. "Ik heb niet besloten om op te stappen, ik dacht namelijk dat alles doorging. En toen kreeg ik een telefoontje in december, ik denk dat het was, toen ik te horen kreeg dat er dingen gingen veranderen", zo legt hij uit. Dat zijn baan op de tocht kwam te staan, dat werd hem toen ook duidelijk. "Er werd niet uitgelegd waarom of wat er veranderde. Er werd gesproken over sociale media en dat was het wel zo'n beetje. Ik weet het niet echt", zo tast hij nog altijd in het duister over de echte redenen.

Teleurstellend

Het kan volgens de voormalig Formule 1-coureur niet aan zijn populariteit liggen. "Ik was altijd op de hoogte en ik heb altijd geweten dat ik vrij populair was", zo wijst hij naar de resultaten van de enquêtes onder de abonnees. Desalniettemin is het hoofdstuk bij Sky Sports gesloten. Hoewel hij nog met vraagtekens zit, heeft hij inmiddels al genoeg andere werkzaamheden gekregen. "Ja, het is teleurstellend, maar ik heb het achter me gelaten", aldus Herbert.