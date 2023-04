Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 april 2023 19:38

Red Bull Racing beschikt met de RB19 over de snelste auto van het veld in 2023. Het zorgt ervoor dat de titelstrijd tussen de twee coureurs van het Oostenrijkse team zal worden gevoerd, maar volgens Tim Coronel had Sergio Pérez dan wel even een podiumplek moeten scoren in Australië. Coronel gaat in gesprek met GPFans in op de situatie bij Red Bull Racing en wijst naar de verschillen tussen Max Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot.

In 2022 kwam Red Bull Racing al goed voor de dag en met maar liefst zeventien overwinningen wist het team haar eigen record te verbreken. Die lijn is tot op heden in 2023 doorgezet, want in de eerst drie races van het jaar, stond er telkens een coureur van Red Bull op de hoogste treden. Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, met een voorsprong van vijftien punten op zijn teamgenoot. Pérez wil dit jaar niets aan het toeval overlaten en in Djedda was te zien dat Checo dit jaar echt voor de titel wil gaan. Na de race in São Paulo lijken de verhoudingen tussen de twee coureurs ietwat op scherp te staan en Coronel neemt de situatie onder de loep.

'Pérez is straks geen bedreiging meer'

Afgelopen weekend moest de Mexicaan starten vanuit de pitstraat en gezien de vele onderbrekingen had Coronel een betere eindpositie verwacht. "Ik had Pérez op het podium verwacht. Dat had hij echt wel moeten doen. Helemaal met die rode vlag-situaties, want dan krijg je meer kansen om dat gat te dichten, want je rijdt veel dichter op een ander", zo stelt de inmiddels 51-jarige coureur. In Djedda had Verstappen een vergelijkbare situatie, al startte de Nederlander daar vanaf de vijftiende plek, maar wist hij zichzelf terug te knokken naar de tweede plek. Het onderlinge verschil is momenteel vijftien punten, maar dat ziet Coronel in de loop van het seizoen oplopen. "Pérez is gewoon een andere rijder dan Max. Op stratencircuits kan hij prima meekomen, maar zodra we straks de gewone circuits opgaan dan gaan we het verschil ook echt weer zien. Dan is Max sneller."

Eerste en tweede coureur

In de Mexicaan pers wordt vaak gesproken over het bevoordelen van Verstappen ten opzichte van Pérez en daar heeft Checo zelf ook aan meegewerkt door vorig jaar te stellen dat de ontwikkeling van de auto, meer de richting op van Verstappen zou gaan. Het beeld ontstond dat het team de Nederlander daarom de voorkeur zou geven, iets wat het team overigens altijd heeft tegengesproken. Op de vraag of Pérez zich echt benadeeld zou kunnen voelen, reageert Coronel: "Als Pérez zijnde kan ik me voorstellen dat je dit voelt en dat je dat bedenkt, want je zit in je eigen bubbel en niet in de bubbel van het team. Maar op snelheid heeft Pérez gewoon niet helemaal datgene wat Max wel heeft en hij ziet dat niet. Dan creëer je deze situatie en dan voel je dat misschien."

Het is pas begin van het jaar

Het seizoen is slechts drie races onderweg en Coronel verwacht dan ook dat de verhoudingen in het verdere verloop van het jaar wel duidelijk zullen worden. "Nu is Pérez nog een beetje een bedreiging voor het kampioenschap. Maar zo meteen niet meer, dan worden de stappen gemaakt en kan hij weer zijn eigen races gaan rijden en het is nu het begin van het seizoen. Iedereen begint zijn plekje te vinden. Wie staat waar aan het einde? Maar laten we wel zijn, als je naar ruwe snelheid kijkt, dan is het altijd Max", aldus Coronel.

Bekijk hier het volledige interview met Tim Coronel.