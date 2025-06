Waarom Verstappen van FIA meer strafpunten dan normaal kreeg voor incident met Russell

Max Verstappen was tijdens de F1 Grand Prix van Spanje aan het einde betrokken bij een incident waarbij hij George Russell raakte nadat hij P4 terug had gegeven volgens de instructies van Red Bull Racing. Verstappen kreeg hier drie strafpunten voor, wat meer is dan de twee strafpunten die we normaal zien.

Vaak deelt de FIA voor dit soort incidenten twee strafpunten uit, terwijl een enkel strafpunt of geen strafpunten (afhankelijk van het incident zelf) ook wel eens voorkomt. Twee strafpunten was waar veel mensen na het incident dan ook vanuit gingen, maar het werden er drie. Hierdoor zit Verstappen nu op elf strafpunten van de twaalf die zijn toegestaan. Als hij voor eind juni nog een strafpunt verzameld, zal hij voor een race geschorst zijn. Waarom gaf de FIA nu ineens drie strafpunten aan Verstappen?

Drie strafpunten aan Verstappen

Voor de tien seconden straf is volgens de FIA een vrij logische verklaring: Verstappen was de enige coureur die aansprakelijk kon worden gehouden voor het contact tussen de Nederlander en Russell. De FIA laat zich in het document niet uit over de beredenering achter de strafpunten, zoals dat vaak niet het geval is, maar het doel van deze strafpunten is wel bekend: coureurs die overtredingen begaan extra kunnen straffen. Het aantal strafpunten die door de FIA vaak wordt gebruikt hiervoor, is een enkele of twee strafpunten. Dit is dan gebaseerd op hoe ernstig of bewust de actie was en de schade die de coureur hiermee heeft aangericht.

Gezien de drie strafpunten was de FIA van mening dat de actie van Verstappen een uniek geval was en nog wat verder ging dan een normale 'causing a collision', waar dus vaak twee strafpunten (of minder) voor worden gegeven. Omdat het volgens de FIA een bewuste actie was die niks met racen zelf te maken had en erger is dan een normale causing a collision, iets wat Verstappen eigenlijk op maandag en zelfs eigenlijk op zondag al voorzichtig toegaf, werd er een strafpunt extra door de FIA toegevoegd.

