Max Verstappen was na de Grand Prix van Spanje de meest besproken coureur na zijn - zo leek het - opzettelijke beuk aan het adres van George Russell. Eén dag later is de rust wedergekeerd en heeft de Nederlander op Instagram het boetekleed aangetrokken. De reacties op zijn statement zijn behoorlijk gemengd.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Statement

Eén nachtje slapen verder is de woede toch wat gezakt en klimt Verstappen op Instagram in de pen: "We hadden een strategie om naar uit te kijken en we reden een prima race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam. Ik werd steeds meer gefrustreerd door de bandenkeuze die we voor het einde hadden gemaakt, en sommige acties die na de safety car-herstart werden gepleegd. Het leidde tot een actie die niet oké was en het had niet mogen gebeuren. Ik doe altijd mijn uiterste best voor het team en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Je wint samen, je verliest samen. Tot in Montreal."

Therapie

Toch nog een verontschuldiging voor zijn actie, dus. Onder zijn Instagram wordt er op verschillende manieren gereageerd: "Wij begrijpen de frustraties en wij steunen je. Orange Army!", zo reageert iemand positief. "Er is moed voor nodig om een fout toe te geven, dat is het gedrag van een kampioen.. Montreal staat voor de deur en Max komt eraan", zo reageert een ander. Ook zijn er minder positieve reacties leesbaar: "Je hebt therapie nodig om je woede onder controle te krijgen", zo wordt er onder meer geschreven. "Wat een onoprechte excuses zijn dit. Een drievoudig wereldkampioen [viervoudig wereldkampioen, red.] die zijn emoties niet onder controle heeft in de auto. De FIA ​​had je resultaten voor het seizoen moeten schrappen, net zoals ze met Schumacher na Jerez deden [1997, red.]", zo zegt weer een ander.

Geforceerde excuses?

Ook op internetforum Reddit wordt er op verschillende manieren gereageerd op de actie van Verstappen. Zo wordt er onder meer gesuggereerd dat de excuses niet van de coureur zelf komen: "Ongelofelijk dat Horner dit al geliked heeft. Ze hebben Max vast geforceerd om deze excuses te plaatsen", zo schrijft iemand. "Lol. Dit is geschreven door een PR-team met een pistool tegen Max zijn hoofd." Een ander besluit: "Ik denk dat dit het dichtst bij een daadwerkelijke verontschuldiging komt dat Max ooit zal komen."

Gerelateerd