In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Spanje zit erop en wat is er een boel om over na te praten. Zo was het een tactische race, maar werd Max Verstappen het grote gespreksonderwerp na zijn actie op George Russell. Oscar Piastri wist het hoofd koel te houden en pakte zijn vijfde zege van het seizoen. Daarnaast is er ook wat nieuws over Lance Stroll naar buiten gekomen, die zou zaterdag witheet Barcelona hebben verlaten. Dit is de GPFans Recap van zondag 1 juni.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vloekt en tiert na zege Piastri in Grand Prix Spanje

Oscar Piastri heeft de zege weten te pakken in de Grand Prix van Spanje, nadat hij en zijn team een tactisch steekspel wisten te winnen van de rivalen van Red Bull Racing. Max Verstappen probeerde een alternatieve strategie, maar finishte uiteindelijk als tiende, nadat een herstart in de slotfase dramatisch uitpakte en hij ook nog een fikse tijdstraf opgelegd kreeg. Andrea Kimi Antonelli en Alexander Albon vielen uit met een DNF. Lezen hoe de Grand Prix van Spanje verliep? Klik hier!

'Stroll kreeg woede-uitbarsting, schold teamleden uit en ontving waarschuwing van FIA'

Volgens Andrew Benson van de BBC heeft Lance Stroll zaterdag, na zijn uitschakeling in Q2, een woede-uitbarsting gehad en diverse teamleden uitgescholden. Ook zou de Canadees het verplichte weegmoment van de FIA hebben overgeslagen, waarvoor hij een waarschuwing heeft gekregen. Alles lezen over de vermeende woede-uitbarsting van de Aston Martin-coureur? Klik hier!

FIA deelt straf uit aan Verstappen voor beuk aan Russell

Max Verstappen krijgt een tien seconden-tijdstraf voor de beuk die hij uitdeelde aan George Russell. De viervoudig kampioen kwam na de herstart in Spanje in contact met Russell, maar moest even later die plek teruggeven. Uiteindelijk deed hij dat, maar kwam daarbij wel tegen de W16 van Russell aan. Lezen hoe de FIA naar het incident keek? Klik hier!

FIA geeft Verstappen gelijk: Lambiase gaf verkeerde instructie

Max Verstappen heeft niet alleen een tijdstraf van tien seconden gekregen, maar ook drie strafpunten voor zijn actie op George Russell. Dit volgde uit het feit dat de Nederlander werd aangetikt bij een inhaalpoging van de Mercedes-coureur, waarna Verstappen via de uitloopstrook weer vóór de Engelsman op de baan kwam. Race-engineer Gianpiero Lambiase gaf aan dat Verstappen de plek moest teruggeven. Lezen waarom de FIA van mening is dat Verstappen de plek niet hoefde terug te geven? Klik hier!

Schorsing dreigt nu FIA strafpunten uitdeelt aan Verstappen voor incident met Russell

Max Verstappen (27) is zojuist nog eens extra gestraft voor zijn incident met George Russell in de Spaanse Grand Prix. Verstappen leek opzettelijk tegen de Mercedes aan te rijden en kreeg in eerste instantie een tijdstraf van tien seconden. Zojuist maakte de FIA bekend ook nog eens 3(!) strafpunten op zijn licentie uit te delen. Een schorsing hangt nu als een donkere wolk boven het hoofd van de Red Bull-coureur. Lezen hoe het zit met de strafpunten van de Nederlander? Klik hier!

Gerelateerd