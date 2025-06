Max Verstappen (27) is zojuist nog eens extra gestraft voor zijn incident met George Russell in de Spaanse Grand Prix. Verstappen leek opzettelijk tegen de Mercedes aan te rijden en kreeg in eerste instantie een tijdstraf van tien seconden. Zojuist maakte de FIA bekend ook nog eens 3(!) strafpunten op zijn licentie uit te delen. Een schorsing hangt nu als een donkere wolk boven het hoofd van de Red Bull-coureur.

Verstappen moet serieus rekening houden met een raceban, nu hij zojuist extra is gestraft door de FIA voor zijn incident met Russell. Verstappen leek bewust tegen de auto van de Brit aan te rijden en kreeg daar een tien seconden tijdstraf voor. Na afloop van de race kwam de wedstrijdleiding met de mededeling dat ze ook nog eens 3 strafpunten hebben uitgedeeld aan Verstappen. Dit brengt het totaal van de Nederlander nu op 11 strafpunten. En dat is serieus gevaarlijk, want als Verstappen nog één puntje erbij krijgt, wordt hij een race geschorst - in dit geval de Grand Prix van Canada over twee weken. En dat extra strafpuntje kan hij straks mogelijk al ontvangen, als de stewards een besluit nemen over zijn incident met Charles Leclerc.

Verstappen geschorst als FIA hem straft voor incident met Leclerc

Verstappen zit op moment van schrijven op het kantoor van de FIA om tekst en uitleg te geven over zijn incident met Leclerc. Op het rechte stuk kwamen de Red Bull en de Ferrari met elkaar in aanraking. Mocht Verstappen ook daar als schuldige aangewezen worden door de wedstrijdleiding, dan kan hij ook daar strafpunten voor toegewezen krijgen. In dat geval zal hij worden geschorst en moet hij de Grand Prix van Canada aan zich voorbij laten gaan. Mochten de stewards Verstappen sparen, dan is het alsnog oppassen geblazen voor de viervoudig wereldkampioen. Hij mag dan de komende twee Grands Prix, die in Canada en Oostenrijk, geen enkele misstap begaan. Doet hij dit wel, dan wordt hij alsnog een race geschorst.

Verstappen verkeert in zwaar weer richting komende Grands Prix

Verstappen heeft nu - na zijn incident met Russell - 11 strafpunten op zijn licentie staan. Eén punt erbij en hij is geschorst voor de daaropvolgende race. Verstappen ziet pas op 30 juni de eerste strafpunten weer van zijn licentie verdwijnen, dus dat betekent dat hij de races in Canada en Oostenrijk nog moet zien te overleven.

