Max Verstappen (27) kan nog wel eens met een heel naar gevoel het raceweekend in Spanje gaan afsluiten. De Red Bull-coureur kreeg klap op klap te verwerken deze zondag en moet zelfs vrezen voor een mogelijke schorsing. Verstappen moet zich melden bij de FIA-stewards in Barcelona en er hangt hem misschien nog wat boven het hoofd.

Verstappen kende een dramatische zondag in Spanje. Hij begon de race nog sterk, ging Norris voorbij en koos toen voor een gewaagde driestop-strategie. Hij leek hierdoor tot het einde mee te vechten om een podiumplek, maar toen sloeg de chaos toe. Een safety car gooide de boel overhoop. Verstappen werd naar binnen geroepen en kreeg de harde band onder z'n auto geschroefd, iets waar hij niets van begreep. "De harde band? Wat is dit?!", zo klonk het op de boordradio. Vervolgens verliep de herstart dramatisch, verloor hij twee plekken, raakte hij Charles Leclerc, kreeg hij het aan de stok met George Russell, kreeg hij een tien seconden tijdstraf en finishte hij in de eindklassering als tiende. En daar blijft het mogelijk niet bij, want er hangt Verstappen nog meer boven het hoofd.

Verstappen moet vrezen voor schorsing na chaos in Spanje

Verstappen zag door de uitslag in Spanje de concurrentie fors uitlopen. En dan is het laatste wat je wil, dat je een race moet missen. En dat is wel iets waar Verstappen serieus rekening moet houden. De Red Bull-coureur begon het raceweekend in Barcelona met acht strafpunten op zijn licentie en een F1-coureur wordt geschorst wanneer hij het totaal van twaalf strafpunten bereikt. Verstappen kreeg voor zijn beuk aan Russell al een tijdstraf van tien seconden, terwijl oud-coureur Nico Rosberg al stelde dat Verstappen gediskwalificeerd zou moeten worden voor deze actie. Dit gebeurde dus niet, maar Verstappen krijgt mogelijk nog wel strafpunten voor zijn licentie uitgedeeld naar aanleiding van zijn incident met Russell. Dat zou het totaal aantal strafpunten ongetwijfeld naar 9, 10 of misschien zelfs meer kunnen brengen.

FIA roept Verstappen op het matje in Barcelona

En dan is er nog het moment met Leclerc. Verstappen en de Ferrari-coureur raakten elkaar na een moment op het rechte stuk. De stewards grepen ten tijde van het voorval niet direct in, maar zojuist werd bekend dat Verstappen zich moet melden op het kantoor van de wedstrijdleiding. Als hij voor het moment met Leclerc ook nog strafpunten krijgt, dan is een race schorsing misschien wel een feit. En mocht Verstappen er toch nog goed vanaf komen en net onder die twaalf toegestane strafpunten blijven, dan moet hij zich de volgende races perfect gedragen. Zijn eerste strafpunten vervallen namelijk pas aan het einde van de maand. Dat betekent dat hij de Grands Prix van Canada en Oostenrijk nog zonder kleerscheuren moet zien te overleven.

Wel of geen schorsing Verstappen?

Verstappen zal zich dus met samengeknepen billen bij de stewards melden. De grote vraag is of hij strafpunten gaat krijgen op zijn licentie voor de momenten met Leclerc en/of Russell. Zo ja, dan is het essentieel voor Verstappen dat hij niet de grens van twaalf strafpunten bereikt. Op moment van schrijven staat hij nog op acht strafpunten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

