Verstappen vloekt en tiert na zege Piastri in Grand Prix Spanje

Oscar Piastri heeft de zege weten te pakken in de Grand Prix van Spanje, nadat hij en zijn team een tactische steekspel wisten te winnen van de rivalen van Red Bull Racing. Max Verstappen probeerde een alternatieve strategie, maar finishte uiteindelijk als tiende, nadat een herstart in de slotfase dramatisch uitpakte en hij ook nog een fikse tijdstraf opgelegd kreeg. Andrea Kimi Antonelli en Alexander Albon vielen uit met een DNF.

Verstappen begon de race onder de Spaanse zon vanaf de derde plaats, maar bij de start wist hij al een plek te winnen ten opzichte van Norris. Wie ook plekken wist te winnen, was Hülkenberg, die een geniale eerste ronde afwerkte en vijf plekken vooruit ging. Russell kende een minder goed begin, want hij zakte in één ronde terug van de vierde naar de zesde positie. Vervolgens gingen de twee Ferrari's voor zijn neus de strijd met elkaar aan. Leclerc oogde sneller, want Hamilton verdedigde hard en wilde zijn teamgenoot er niet zomaar voorbij laten. Ferrari moest ingrijpen vanaf de pitmuur, maar deed dit lange tijd niet. Pas in ronde 10 greep de teamleiding in en kreeg Hamilton de opdracht zijn teamgenoot er voorbij te laten.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kan tempo McLaren niet evenaren, kiest voor andere strategie

Een paar ronden later klaagde Verstappen over de grip en zag hij Norris met rasse schreden dichterbij komen. Bij de eerste poging van de McLaren verdedigde Verstappen nog, maar daarna gaf hij het op en gaf hij Norris vrij baan om hem te passeren. De Red Bull had gewoonweg de snelheid en grip niet om hard te verdedigen. Het team riep hem dan ook maar direct naar binnen om een undercut op Norris te proberen. McLaren koos er echter voor om veel langer buiten te blijven. Hierdoor offerde ze - in ieder geval tijdelijk - de leiding op en kon Verstappen de koppositie overnemen. De Nederlander ging echter al snel weer naar binnen voor zijn tweede stop en kwam daardoor als nummer vier weer terug de baan op.

Albon valt uit, Verstappen probeert aansluiting te vinden bij Norris

Albon viel uiteindelijk halverwege de race uit, nadat hij in contact kwam met de auto van Lawson. Het leverde schade op aan de voorvleugel van de Williams en deze moest zich dus terugtrekken. Red Bull probeerde vervolgens met Verstappen in zetten op een driestop-strategie, in de hoop hiermee iets uit te kunnen richten jegens de McLaren's. In zijn jacht om bij Norris te kunnen komen, raakte hij verstrikt in een web van achterblijvers, wat zorgde voor de nodige irritaties bij de Nederlander. "F*cking idiots!!", zo klonk het op de boordradio.

Kaarten opnieuw geschuwd door safety car in slotfase

In de slotfase werden de kaarten weer even opnieuw geschud door een safety car als gevolg van een uitvalbeurt van Antonelli. De Italiaan viel met zijn Mercedes stil en het leek een motorprobleem te zijn. De Red Bull-crew riep Verstappen binnen voor een bandenwissel, maar had alleen de harde band nog tot haar beschikking. Dit zorgde voor onvrede bij Verstappen. "De harde band? Wat is dit?", zo vroeg hij zich af. Hij ving de herstart aan vanaf de derde positie en op dat moment waren er nog zes ronden te racen.

FIA deelt straf uit aan Verstappen voor beuk aan RussellLees meer

Piastri wint in Spanje, Verstappen furieus en krijgt tijdstraf

Verstappen leek goed te reageren bij de herstart, maar kreeg naar eigen zeggen een tik van Leclerc, nadat hij al driftend het rechte stuk opkwam. Hij verloor hierdoor twee plaatsen, aan zowel de Monegask als aan Russell. Later kreeg hij het nog een keer aan de stok met Russell en kwam hij woedend op de boordradio. Verstappen leek zijn auto opzettelijk in de zijkant van de Mercedes te rammen en was witheet. Hij finishte uiteindelijk als vijfde, maar door een tijdstraf van tien seconden werd dit uiteindelijk een tiende plek in de eindklassering. Piastri won de race voor teamgenoot Norris en Leclerc.

Gerelateerd