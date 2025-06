Verstappen vuurt richting Russell na incident: "Volgende keer neem ik zakdoekjes mee"

Max Verstappen en George Russell hebben al geen hele sterke relatie - en dat is er sinds de Grand Prix van Spanje niet veel beter op geworden. Russell stelde dat er ook kinderen kijken naar de Formule 1 en dat Verstappen het goede voorbeeld moet geven. De Nederlander reageerde daar weer op door te stellen dat hij de volgende keer zakdoekjes meeneemt voor de Mercedes-coureur.

Verstappen kreeg het in de slotfase van de Spaanse Grand Prix aan de stok met Russell. Vanuit de pitmuur van Red Bull kreeg Verstappen de opdracht om zijn concurrent van Mercedes er voorbij te laten, omdat de positie niet volgens de regels was verkregen. Verstappen was het hier absoluut niet mee eens, maar met tegenzin gaf hij toch de positie terug aan Mercedes. De frustratie zat echter hoog, dus toen Russell net langszij was gekomen, ging Verstappen op z'n gas en deelde hij een zijwaartse beuk uit. Het kwam hem op een tien seconden tijdstraf en drie strafpunten op z'n racelicentie te staan. Na afloop gaven zowel Russell als Verstappen commentaar op het voorval, waarbij de twee steken uitdeelden aan elkaar.

Verstappen neemt "tissues mee" voor Russell

Bij de verzamelde media zei Russell dat Verstappen het goede voorbeeld had moeten geven omdat er ook kleine kinderen kijken naar de Formule 1. Toen Verstappen even later met deze uitspraken van zijn concurrent werd geconfronteerd, vuurde hij terug. "Oké, nou dan breng ik de volgende keer wel wat tissues [voor Russell, red.] mee", zo zei de viervoudig wereldkampioen. Dat Verstappen door zijn incident met Russell - en dus uiteindelijk de tiende plaats in de eindklassering - verder achterop is geraakt in de titelstrijd, doet hem weinig. Volgens Verstappen is er van een titelstrijd überhaupt nu geen sprake. "Als zij het echt voor elkaar hebben, dan zijn ze tot nu toe onverslaanbaar. Dat is dit seizoen wel duidelijk", zo besluit de Nederlander.

