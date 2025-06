Fernando Alonso signeert over het hek hangende baby in Barcelona

Fernando Alonso (43) heeft dit Formule 1-weekend in Spanje misschien wel zijn jongste fan ooit van een handtekening voorzien. Tijdens een signeersessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya liep Alonso voorbij de hekken, waar tal van fans hem op stonden te wachten. Plots hing daar ook ineens een baby over het hek.

Alonso is waanzinnig populair in zijn thuisland Spanje. De tweevoudig wereldkampioen heeft de Formule 1 bijna persoonlijk groot gemaakt in het Zuid-Europese land, waar men voorheen alleen de MotoGP enigszins interessant vond. En de Spanjaarden kunnen al een behoorlijke periode van Alonso genieten, want met zijn 43 jaar is hij nog steeds op het hoogste niveau actief én competitief. Er staan dit weekend dan ook legio fans te wachten op een handtekening van de coureur van Aston Martin. Op het circuit in Barcelona werkte Alonso één van de vele signeersessies af en dat deed hij terwijl hij langs de dranghekken liep. Plots hing daar een echte baby - en deze werd door Alonso voorzien van een krabbel.

Alonso signeert rompertje van baby in Barcelona

De pitlane in Barcelona was op de mediadag geopend voor de fans en deze stroomden massaal toe om een glimp op te vangen van hun held Alonso. De man uit Oviedo liep langs de hekken en zette tal van handtekeningen. De ene keer op een simpel notitieblokje, de andere keer op een pet en uiteindelijk zelfs op de rug van een echte baby. Eén van toegestroomde fans hing de baby, die voorzien was van een koptelefoon voor de harde lawaai, over de hekken en dat werd gezien door Alonso. De Spanjaard signeerde de achterkant van het rompertje van de kleine fan en kon er duidelijk de lol wel van inzien.

